Что делать, если отсрочка не отображается в "Резерв+": алгоритм действий от юристов и Минобороны

Отсрочка в Резерв+ / © ТСН

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Большинство полученных отсрочок от мобилизации продолжаются автоматически без повторных заявлений и обращений в ЦНАП.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

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Это можно проверить следующим образом:

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человек получит уведомление в «Резерв+»;

после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» открывает расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.

Если у человека есть «на руках» документы об отсрочке, а в «Резерв+» его нет, то это означает, что оператор ТЦК не внес данные в реестр. Об этом сообщала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

При таких обстоятельствах следует обратиться в службы поддержки. Тогда оператор внесет эти данные в реестр, и отсрочка уже отобразится в «Резерв+».

Военный адвокат Евгений Филипец ответил на вопрос, могут ли мобилизовать, если есть отсрочка. Эксперт объяснил, что согласно действующему законодательству, мобилизовать такого человека не могут.

«Однако на практике ко мне обращаются люди, у которых есть такие проблемы. Если отсрочка оформлена должным образом, действует и отражается в учетных данных, оснований для мобилизации нет», — отметил адвокат.

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Но если между отсрочками возник разрыв во времени или человек имел право на отсрочку, но не оформил его должным образом, то мобилизация может считаться законной.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что делать, если отсрочка не отображается в Резерв+:

Первый вариант — обратиться в ТЦК лично.

Второй — письменное обращение в ТЦК и СП по почте. Срок рассмотрения обращения должен составлять 30 дней. Третий — обращение в ТЦК и СП через адвоката. В этом случае срок обращения составляет 5 рабочих дней.

Напомним, в Украине начали масштабный пересмотр статуса критически важных предприятий. Они должны повторно подтвердить свой статус и удовлетворять актуальным требованиям, чтобы не потерять право бронировать своих работников от мобилизации.

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