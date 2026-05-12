Что делать, если получили повестку по почте: алгоритм действий от Киевского областного ТЦК

В Украине продолжается мобилизация и территориальные центры комплектования уточнили правила вручения повесток и сроки явки. Также уточнено, какие причины считаются уважительными для неявки и какая ответственность угрожает за игнорирование вызова.

Все актуальные детали, которые нужно знать о получении повестки в мае, рассказали в Киевском областном ТЦК и СП.

Как будут посылать повестки от ТЦК в мае?

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки предоставили разъяснение относительно порядка формирования и вручения повесток, а также условий ответственности за неявку.

По сообщениям ТЦК, повестки могут направляться в адрес проживания, который военнообязанный или резервист указал при уточнении учетных данных. Если адрес не был обновлен, документ направляется на зарегистрированное или задекларированное место жительства.

После получения заказного письма гражданин имеет три дня для его изъятия из почты. Срок явки по повести составляет от 7 до 10 дней в зависимости от населенного пункта. В ТЦК подчеркивают, что каждая повестка фиксируется в реестре «Оберег», а военнообязанный обязан явиться в определенное время и место.

При каких условиях можно не явиться за повесткой?

В ТЦК подчеркнули, что существует перечень уважительных причин, по которым можно не явиться в территориальный центр комплектования. К такому списку относятся:

стихийные бедствия,

болезнь,

военные действия,

смерть близких родственников,

другие обстоятельства, исключившие прибытие.

Все причины должны быть подтверждены документально. Если повестка не получена, гражданин должен доказать это, например справкой из почты. В таком случае нарушения могут быть сняты после обращения в ТЦК.

В случае игнорирования вызова предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен, возможный розыск, а также уголовная ответственность за уклонение от призыва, что может предусматривать лишение свободы от 3 до 5 лет.

Кого ТЦК могут не мобилизовать?

В 2026 году ТЦК не мобилизуют граждан, имеющих законные основания для отсрочки или освобождения от службы. Речь идет о лицах с инвалидностью, тех, кого ВЛК сочла непригодными или временно непригодными, а также о мужчинах до 25 лет (если не служили) и старше 60 лет.

Также не подлежат мобилизации граждане по семейным основаниям:

многодетные родители,

опекуны,

те, кто содержит родственников с инвалидностью.

Отсрочку имеют студенты дневной и дуальной формы, ученые и забронированные работники критически важных учреждений.

