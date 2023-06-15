Что делать, если повестку вручили человеку с инвалидностью: законно ли это и нужно ли идти в ТЦК

Лицам с инвалидностью следует прийти в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие эту инвалидность. После этого такого человека не вправе мобилизовать в принудительном порядке.

В Украине представители ТЦК могут вручить повестку и человеку с инвалидностью. Юристы объяснили, почему повестки вручают лицам с инвалидностью, а также имеющим отсрочку, и что делать в таком случае.

Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, сообщает NV.

Имеют ли право вручить повестку человеку с инвалидностью

Звягинцева пояснила, что во время действия военного положения в рамках общей мобилизации представители ТЦК (бывшие военкоматы) уполномочены проверять учетные данные и отправлять на медицинскую комиссию всех военнообязанных. Это касается даже тех, у кого есть право на отсрочку или бронирование.

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"ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование", — сказала юрист.

Что делать, если вручили повестку лицу с инвалидностью

То есть работники ТЦК могут вручить повестку любому мужчине, который показался им годным к военной службе. Такие мужчины получают повестку об уточнении данных. Этот тип повестки нельзя обжаловать в суде, поэтому следует прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы, подтверждающие либо отсрочку, либо бронирование, либо инвалидность (такое лицо запрещено мобилизовать принудительно).

ТЦК имеют право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение военно-врачебной комиссии. Речь идет и о тех мужчинах, у которых есть отсрочки или бронирование.

Должны ли идти по повестке в ТЦК лица с инвалидностью

"Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства", – пояснила Звягинцева.

Она отметила, что люди с отсрочкой или инвалидностью не обязаны подписывать повестку на ВВК и проходить медкомиссию. После уточнения данных об отсрочке лица или об инвалидности его запрещено мобилизовать принудительно.

Юрист добавила, что начало прохождения ВВК может означать добровольное желание лица мобилизоваться. В таком случае после признания лица годным к службе и получения мобилизационного распоряжения отсрочка не действует.

Когда можно отказаться от получения повестки

Как объяснил адвокат Никита Муренко, отказаться от получения повесток можно, если работники ТЦК выписали повестку с нарушением действующего законодательства. То есть, если данные дописывались в частично заполненный бланк повестки; если в повестке указаны неправильные данные получателя; повестку вручает неуполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносились в вашем присутствии.

Как правильно должна вручаться повестка

Повестку должны вручать человеку лично в руки и могут это делать в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства. Вручать повестку вправе: представитель органа местного самоуправления, руководитель организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов, должностные лица ТЦК. Чтобы вручить кому-то повестку, нужно сначала установить личность этого человека, поэтому нужно всегда носить с собой документы.

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