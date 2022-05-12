Что делать, если появилась тля: лучшие натуральные средства борьбы с вредителем

Самый распространенный вредитель на садовом участке тля поселяется на листьях и плодах многих культур. Именно в конце весны и в начале лета тля появляется в саду. Как бороться с этим паразитом домашними методами – в материале ТСН.ua

В продаже есть много инсектицидов от тли. Однако натуральные средства борьбы не только обезвреживают тлю, но и сохраняют урожай без причинения вреда здоровью человека и окружающей среде. Перед обработкой культур для лучшего сцепления раствора с растениями в раствор или настой желательно добавить одну чайную ложку жидкого мыла или мыльной стружки.

Как бороться с тлей

Чаще всего для борьбы с тлей используют опрыскивание всевозможными растворами и отварами. После смывания тли с растений струей обычной воды это, пожалуй, самый популярный и эффективный метод.

Однако следует иметь в виду, что хотя растворы и отвары из натуральных ингредиентов не являются химикатами, в значительной концентрации они могут быть опасны не только для тли, но и для других насекомых, а некоторые даже могут быть ядовитыми для человека. Поэтому применять их нужно соблюдая рецептуру и правила безопасности. Любые растворы перед тем, как использовать, нужно сначала проверить на ограниченном участке и только затем применять на всем участке.

Когда лучше обрабатывать культуры от тли

Это зависит от вида культуры.

Деревья, плодовые культуры можно обрабатывать во время бутонизации, сразу после цветения и не позднее чем за 14-40 дней до сбора урожая.

Ягоды рекомендуется обрабатывать до цветения и после сбора урожая.

Овощные культуры в последний раз опрыскивать настоями можно не позднее, чем за месяц до сбора урожая.

Эффективные растворы, отвары, настойки для борьбы с тлей

Для раствора подходит обычное хозяйственное мыло, дегтярное и зеленое . Растворить в горячей воде на 10 литров воды 100 г хозяйственного мыла, или 300 г дегтярного, или 250 мл зеленого.

. Растворить в горячей воде на 10 литров воды 100 г хозяйственного мыла, или 300 г дегтярного, или 250 мл зеленого. Растворить в 10 литрах горячей воды 15 чесночных стрелок и 100 граммов чеснока . Настаивать такой раствор перед использованием несколько дней.

. Настаивать такой раствор перед использованием несколько дней. На 10 литров воды нужно взять 400 грамм листьев табака или махорки и настоять двое суток в темном месте. Получившуюся настойку процедить и разбавить водой в соотношении одного к двум.

и настоять двое суток в темном месте. Получившуюся настойку процедить и разбавить водой в соотношении одного к двум. Нашатырный спирт используют в саду и в огороде не только как препарат от вредителей, но и как удобрение, как источник азота, потому что нашатырный спирт является аммиачным соединением. На 10 л воды требуется 50 мл нашатырного спирта. Перемешать и обрабатывать культуру.

используют в саду и в огороде не только как препарат от вредителей, но и как удобрение, как источник азота, потому что нашатырный спирт является аммиачным соединением. На 10 л воды требуется 50 мл нашатырного спирта. Перемешать и обрабатывать культуру. Красный молотый перец , который есть у каждой хозяйки, также можно использовать против тли. Сначала нужно приготовить концентрированную настойку - 50 г красного молотого перца залить 1 литром воды и настоять около 2 часов. Полученный раствор разбавить в 10 литрах воды.

, который есть у каждой хозяйки, также можно использовать против тли. Сначала нужно приготовить концентрированную настойку - 50 г красного молотого перца залить 1 литром воды и настоять около 2 часов. Полученный раствор разбавить в 10 литрах воды. Несколько небольших головок измельченного репчатого лука, можно добавить и луковой шелухи настоять в одном литре воды пять часов. Процедить и довести объем настоя до 1 литра.

можно добавить и луковой шелухи настоять в одном литре воды пять часов. Процедить и довести объем настоя до 1 литра. 100 г сухой аптечной ромашки настаивать 12 ч в одном литре воды. Опрыскивать настойкой в концентрации 1:3.

настаивать 12 ч в одном литре воды. Опрыскивать настойкой в концентрации 1:3. В 10 литрах воды настоять 3-4 часа 400 г листьев и 200 г корней цветущих одуванчиков .

. 1 кг хвои сосны настаивать, размешивая раз в сутки в течение 7 суток в 4 л воды. Опрыскивать в разведении 1:1.

настаивать, размешивая раз в сутки в течение 7 суток в 4 л воды. Опрыскивать в разведении 1:1. 100 г сухих шкурок любых цитрусовых залить 1 л теплой воды, настаивать раствор трое суток.

залить 1 л теплой воды, настаивать раствор трое суток. 1 кг сухой травы тысячелистника обыкновенного заварить в двух литрах воды на водяной бане 30-40 минут. Развести отвар в 10 литрах воды и выдержать в темном месте не менее 2-х суток.

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