Что делать, если принесли повестку, а военнообязанный за границей: ответ юриста

По словам юриста, поскольку человек находится за границей и не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат у него нет.

Многие военнозавязанные украинцы еще до начала полномасштабного вторжения РФ находились за границей и до сих пор не вернулись.

Что делать, если человек находится за границей, а ему домой пришла повестка, рассказала адвокат и юрист Надежда Грищенко в комментарии изданию "Факты ICTV".

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Юрист подчеркнула, что в зарубежных дипломатических учреждениях не вручают повестки.

Кроме того, если военнообязанный законно пересек границу после вторжения РФ, он должен был сообщить в военкомат о своем переезде. Поэтому в военкомате будут данные о том, что военнообязанный уехал за границу и не будут присылать повестки.

Если повестку хотят вручить кому-то из родственников военнообязанного, они просто должны объяснить, что лицо находится за границей и вернуться не сможет. Юрист напомнила, что повестка вручается лично лицу, вызываемому в военкомат.

"Поэтому, если человек за границей, никто кроме него самого получить повестку не сможет. За получение повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке (корешок до повестки) и заполняет дату, когда он получил такую повестку", — говорит Грищенко. "Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат у него нет".

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Несмиянов, с марта пребывающий на фронте, получил повестку.

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