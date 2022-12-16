Что делать, если пропало отопление: куда звонить и как согреться

Внезапно пропало отопление в квартире? Из-за постоянных обстрелов россиянами критической инфраструктуры такое бывает часто. Куда звонить при отсутствии отопления и как согреться — читайте в материале ТСН.ua.

В Киевской городской госадминистрации опубликовали инструкцию, что делать, если внезапно исчезло отопление. Разработали ее вместе с Министерством развития общин и территорий. В первую очередь, конечно, нужно следить за официальными сообщениями от городского совета.

Как сохранить тепло в квартире в случае отключения отопления:

для обогрева (если у вас есть электроэнергия) выберите только одно помещение (комнату), лучше, чтобы она была небольшой;

здесь можно включить дополнительные источники тепла, но помните, что нельзя включать более одного обогревателя, чтобы не перегрузить систему;

окна сразу плотно закройте шторами, роллетами или жалюзи, чтобы через микроотверстия не получалось тепло;

можно договориться с друзьями и родственниками, чтобы, в случае отключения отопления, можно было переехать в дом, который отапливается;

если есть такая возможность, лучше есть и пить горячие блюда.

Также не забудьте заранее узнать, где расположены ближайшие пучки несокрушимости – там можно найти тепло, горячие напитки, электричество и интернет.

Правила, чтобы уберечься от несчастных случаев

В последнее время участились несчастные случаи из-за неправильной эксплуатации дополнительных источников питания при отключении отопления. О чем нужно помнить:

нельзя греться с помощью неприспособленных для этого приборов (воспламененные камфорки, газовая плита);

в квартирах не следует применять "буржуйки", газовые баллоны и дизельные (или бензиновые) генераторы;

более одного электрообогревателя включать запрещено.

Еще в КГГА просят обратить внимание, что не нужно потреблять для обогрева алкогольные напитки — это ощущение тепла ошибочно.

Нет отопления: куда звонить в Киеве

В Киеве услугу централизованного отопления большинству жителей города предоставляют две организации: ОАО "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция". Поэтому, если у вас отсутствует отопление нужно звонить по телефону: