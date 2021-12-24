Что делать, если разбился ртутный градусник: советы специалистов

Зимой начинается сезон острых респираторных заболеваний и потребность в измерении температуры растет. Большинство украинцев используют ртутные термометры. Именно с их помощью можно наиболее точно измерить температуру тела. Но эти приборы часто разбиваются, а ртутные испарения небезопасны для человеческого организма. Что делать с ртутью, если разбился термометр? Об этом сообщает ТСН.ua.

Куда звонить, если разбился градусник? Следует вызвать специалистов через местный государственный орган по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. К примеру, жители Киева могут сделать это круглосуточно в Киевской службе спасения (номер: (044) 430 37 13). В крайнем случае – нужно звонить в полицию.

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Что нельзя делать, если разбился градусник

Если вы решили собрать ртуть самостоятельно, следует обратить внимание на то, что нельзя делать, если разбился градусник:

не применяйте для уборки пылесос – в него попадут частицы ртути, а потому после этого использовать его нельзя будет, а фильтры пылесоса не смогут удержать внутри всю ртуть и большая ее часть снова окажется на разных поверхностях;

не убирайте ртуть веником - так ядовитые шарики превратятся в ртутную пыль, что еще больше усложнит уборку;

нельзя вытирать ртуть тряпкой – после этого площадь ее испарения только увеличится;

нельзя носить обувь, которая может быть заражена — также источником распространения может стать одежда, поэтому от всех вещей, в которых вы будете убирать ртуть, нужно избавиться;

можно ли спать в комнате, где разбился градусник – пока вы не будете уверены, что помещение полностью очищено от ртути, делать этого нельзя ни в коем случае.

Что нужно делать, если разбился градусник

Что делать с ртутью, если разбился градусник / pixabay.com

Что делать, если разбился градусник в комнате и ртуть уже попала на пол? Прежде всего запомните, сколько времени улетучивается ртуть: в комнате площадью 12-18 м² концентрация паров ртути через несколько часов превышает в 50-100 раз. А при высокой температуре воздуха этот процесс ускоряется. Есть определенная инструкция, которую следует придерживаться:

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выведите детей, домашних животных и людей, которые не будут помогать в уборке, из помещения; закройте дверь в комнату, чтобы загрязненный воздух не распространился по квартире или дому; откройте окна в помещении, но так, чтобы не создать сквозняк; нужно обязательно осмотреть в комнате все поверхности и предметы, на которые могла попасть ртуть после того, как разбился градусник (следует заметить, что шарики ртути могут быть маленького размера, также они хорошо катаются на любых поверхностях); начинайте уборку от периферии до центра того места, где вы разбили термометр, так площадь загрязнения не увеличится; собирать нужно сначала большие капельки ртути, чтобы они не разбились не меньшие, для этого возьмите лист бумаги, согните его пополам, а чтобы закатывать шарики внутрь пригодится вязальная спица или толстая игла; чтобы собрать маленькие шарики ртути, если разбился градусник, подойдет скотч, а из щелей вещество можно достать медицинским шприцем с толстой иглой; если вы думаете, что ртуть могла попасть за плинтус под паркет или ламинат, обязательно снимите их и тщательно осмотрите; ковер, на который попали шарики, если разбился градусник, придется выкинуть; все остатки термометра и ртуть поместите в стеклянную банку, закройте ее крышкой и передайте в специальный пункт утилизации.

Для своей защиты обязательно наденьте резиновые перчатки и промышленные фильтрующие противогазы марки "Г" или противогазовый респиратор РПГ-67-Г.

Что делать, если разбился градусник: очистка помещения и профилактика отравления

Разбился градусник: последствия и как бороться с отравлением / pixabay.com

После того как вы собрали всю ртуть, приготовьте раствор марганцовки и воды. Пропорции нужно брать 1:8 (т.е. на 8 л воды 1 грамм вещества). Если марганцовки в доме нет, подойдет простое белье. Но в этом случае на 5 литров воды требуется 1 грамм белья. Этим раствором рекомендуется тщательно промыть сначала все помещение, где разбился градусник, затем другие комнаты. Не забудьте проветрить после уборки. Делать это нужно не менее трех суток.

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Можно ли отравиться ртутью из градусника? Да! Поэтому если у вас разбился ртутный градусник и вы долго находились в помещении с ртутью, немедленно нужно принять простые меры по профилактике отравления:

выпейте активированный уголь;

сходите в душ;

вымойте руки и почистите зубы;

пейте больше воды.

Если ощутили ухудшение самочувствия, сразу позвоните в скорую помощь или семейному врачу. Если разбился градусник, последствия могут быть достаточно тяжелыми: от понижения работоспособности и быстрой утомляемости до поражения нервной системы и даже безумия.