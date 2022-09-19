Что делать, если ребенок проглотил копейку, батарейку, лего или другой посторонний предмет

Дети отличаются любознательностью, а потому, как только начинают самостоятельно перемещаться, возникает риск, что они проглотят чужеродное тело. Врачи отмечают, что изымают копейки, лего, батарейки и т.д. чаще всего из пищеварительного тракта детей в возрасте 1-6 лет. Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет – читайте в материале ТСН.ua.

В медицинской клинике "Добробут" рассказали, что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет, и чего делать категорически запрещено.

Основные признаки, что ребенок проглотил копейку, батарейку или другой посторонний предмет

Если ребенок проглотил посторонний предмет, могут появляться следующие симптомы :

кашель;

снижение аппетита;

рвота;

икота;

обильное слюноотделение;

вздутие живота;

отрыжка.

Главная опасность в том, что эти симптомы появляются не сразу, а на 2-3 день. А за это время ситуация может стать достаточно серьезной.

Одной из самых серьезных проблем есть, когда ребенок проглотил батарейку. Ведь этот предмет взаимодействует с присутствующей в желудке кислотой и может быстро разрушиться. Это вызывает химический ожог. А потому, если ребенок проглотил батарейку, нужно ее побыстрее вытащить.

Сложность еще и в том, что ребенок часто не может самостоятельно объяснить, что произошло, а будет только плакать от боли.

Чего делать категорически нельзя

Следовательно, врачи предупреждают, если ребенок проглотил посторонний предмет, запрещено:

переворачивать малыша, трясти его, активно стучать по спине – в таком случае инородное тело может развернуться и попасть в дыхательные пути, а затем их заблокировать, а если предмет имеет острые края, встряхивание может привести к ранению желудка, пищевода или дыхательных путей;

– в таком случае инородное тело может развернуться и попасть в дыхательные пути, а затем их заблокировать, а если предмет имеет острые края, встряхивание может привести к ранению желудка, пищевода или дыхательных путей; пытаться протолкнуть посторонний предмет дальше по желудочно-кишечному тракту – часто родители дают ребенку пищу в надежде, что предмет переместится дальше, а затем получится естественным путем, но так поступать не стоит, ведь чужеродное тело может травмировать пищевод, желудок или кишечник;

– часто родители дают ребенку пищу в надежде, что предмет переместится дальше, а затем получится естественным путем, но так поступать не стоит, ведь чужеродное тело может травмировать пищевод, желудок или кишечник; поить или кормить ребенка (в том числе и грудным молоком) – когда они попадут в желудок, то могут "потянуть" за собой и посторонний предмет, что может закончиться серьезной проблемой;

– когда они попадут в желудок, то могут "потянуть" за собой и посторонний предмет, что может закончиться серьезной проблемой; экспериментировать и пытаться вытащить чужеродное тело с помощью магнита, длинного предмета и т.п. – например, если ребенок проглотил копейку, родители часто пытаются "вытащить" ее с помощью магнита или стучат малыша по спине, но такие действия могут привести к тому, что ситуация только усугубится.

Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Конечно, нужно немедленно вызвать врача и дождаться квалифицированной помощи. До тех пор, пока приедет специалист, можно принять следующие меры :

ребенок слегка задыхается, кашляет – положите его на колено, чтобы верхняя часть туловища была опущена, пальцами или ребром ладони постучались по спине между лопатками, направляя удары снизу вверх;

– положите его на колено, чтобы верхняя часть туловища была опущена, пальцами или ребром ладони постучались по спине между лопатками, направляя удары снизу вверх; малыш до 1 года свободно дышит, но кашляет — положите его на руку лицом вниз, слегка опустив голову, при этом указательный и средний пальцы руки разместите во рту ребенка, чтобы его открыть, и одновременно постучите по спинке другой рукой;

— положите его на руку лицом вниз, слегка опустив голову, при этом указательный и средний пальцы руки разместите во рту ребенка, чтобы его открыть, и одновременно постучите по спинке другой рукой; обязательно успокойте ребенка.

Не забудьте заранее подготовить все, что может потребоваться в лечебном заведении.