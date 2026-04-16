Что делать, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку: ответ адвоката

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Украине идет масштабная цифровизация мобилизационных процессов. Теперь большинство отсрочок от призыва можно продлить в электронном формате или через сеть ЦНАП. Однако если данные не отображаются в приложении «Резерв+», риск мобилизации увеличивается.

Об этом рассказал адвокат Евгений Булименко для «РБК-Украина».

По словам эксперта, автоматическая процедура стала возможной благодаря налаживанию электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников (Оберіг) и другими государственными базами данных. В этом случае информация подтягивается самостоятельно, и человеку не нужно лично посещать ТЦК.

Реклама

«Автоматическое продление отсрочки происходит благодаря электронному взаимодействию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами и базами данных», — отметил адвокат.

К списку категорий, для которых предусмотрен такой механизм, относятся:

лица с инвалидностью;

родители троих и более детей (в одном браке);

граждане, осуществляющие уход за женой, мужем или родителями с инвалидностью I или II группы;

бывшие пленные и члены семей погибших военнослужащих.

Что делать, если «Резерв+» не отправил уведомление

Главным индикатором успешного продления отсрочки является уведомление в приложении «Резерв+». Если оно поступило, не нужно подавать дополнительные заявления или бумажные документы. Однако технические сбои или неактуальные данные в реестрах могут оказаться проблемой.

«В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах данных», — подчеркнул Булименко.

Реклама

Специалист подчеркнул, что если во время электронной проверки право на отсрочку не найдет своего подтверждения из-за отсутствия записей в базах, систему автоматически не обновят.

Адвокат предостерегает, что отсутствие актуальной информации в цифровом формате может иметь серьезные последствия. Если при проверке документов выяснится, что отсрочка в «Резерве+» не отображена, военнообязанного могут мобилизовать.

«Если во время электронного взаимодействия реестров право на отсрочку не подтвердится, ее не продлят. Соответственно, в таком случае военнообязанные могут мобилизовать на общих основаниях», — резюмировал адвокат.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине законодательством определены четкие сроки административного задержания граждан, в том числе и в случаях нарушения правил мобилизации.

Реклама

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, продолжительность такого задержания не может превышать трех часов. Только в исключительных случаях, предусмотренных законом, этот срок может быть продлен до 72 часов.

В то же время содержание лица в территориальных центрах комплектования сверх установленного срока возможно только по решению суда или правоохранительных органов, в противном случае это может расцениваться как незаконное ограничение свободы.

Также, в Украине идет военное положение и общая мобилизация, в рамках которой на военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья и без оснований для отсрочки или бронирования.

Мобилизация продлена на 90 дней — с 3 февраля по 4 мая 2026 года, и она может быть продлена в дальнейшем соответствующим решением парламента.

Реклама

В то же время государство постепенно переходит к более цифровому формату учета военнообязанных, в частности, внедряет электронные повестки, автоматическую синхронизацию данных между реестрами и усиленный контроль за отсрочками и бронированием.

В частности, процедуру оформления отсрочки упростили, однако проверки оснований ужесточились, а предприятия, бронирующие работников, подлежат более тщательному контролю.