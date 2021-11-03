Что делать, если страховой стаж меньше 15 лет? Социальная пенсия в Украине в 2021 году

Что делать, если страховой стаж меньше 15 лет? Социальная пенсия в Украине в 2021 году

Каждый год меняются требования к страховому стажу, который необходим для выхода на пенсию.

ТСН.ua разобрался, какой в ​​2021-2022 гг. минимальный стаж для пенсии в Украине и что делать тем, кому его не хватает.

Пенсия в Украине в 2021 году: кому достанется

Чтобы выйти на пенсию в 2021 году, нужно выполнить два условия. Во-первых, достичь определенного возраста. Во-вторых, иметь страховой стаж.

На сегодняшний день по закону мужчины, а с 1 апреля 2021 года также и женщины, выходят на пенсию в Украине в 60 лет. И если с возрастом все более или менее понятно, то страховой стаж часто вызывает вопросы.

В 2017 году украинские пенсионеры должны были достичь не менее 15 лет страхового стажа, а уже с 2018 года он повысился до 25 и рос каждый следующий на 1 год. На данный момент правительство ставит перед собой конечную цель — в 2028 году достичь отметки 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

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То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2021 году и получать пенсионные выплаты, ваш страховой стаж должен составлять не менее 28 лет. В 2022 году эта цифра снова возрастет и будет составлять 29 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 2022 году необходимо:

в 60 лет иметь 29 лет страхового стажа;

в 63 года от 19 до 29 лет страхового стажа;

в 65 лет от 15 до 19 лет страхового стажа.

Что такое страховой стаж? Это период времени, когда вы сами или ваш работодатель вносили минимальный единый социальный взнос (ЕСВ). На данный момент ЕСВ составляет 1320 грн. Проверить свой стаж можно на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что делать, если страховой стаж меньше 15 лет

Если вы не смогли накопить минимальный страховой стаж до 2021 года, можно выбрать один из трех вариантов:

1. Выйти на пенсию чуть позже — выждав всего три года, необходимый для получения пенсионных выплат страховой стаж уменьшится на 10 лет. То есть если в 2021 году вам 60 лет и вы должны иметь 28 лет страхового стажа, то через 3 года вам будет уже 63 года и страховой стаж составит 18 лет. Если подождать 5 лет, этот период уменьшится до 15 лет.

Можно устроиться на официальную работу и подождать, пока наступит время получить пенсионные выплаты.

2. Купить недостающий стаж — но стоит отметить, что такую ​​покупку нельзя назвать дешевой. Стоимость одного года страхового стажа более 30 тысяч гривен.

Если вы решили купить стаж, вам нужно подать в налоговый орган по месту жительства заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременную оплату в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и подготовить следующие документы:

копию трудовой книжки;

выписку ОК-5 из системы персонифицированного учета;

копию любого документа, удостоверяющего вашу личность.

После подписания Соглашения нужно уплатить указанную налоговым органом сумму в течение 10 календарных дней.

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3. Получить социальную пенсию — в Украине пенсионеры, которые не смогли набрать хотя бы 15 лет страхового стажа по достижению 65 лет, могут рассчитывать на социальную помощь от государства в размере 1854 грн. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты.

Стоит отметить, что пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют доход, также будут выплачивать пособие: это разница между суммой социальной выплаты и доходом (например, ваш доход составляет 1000 грн. в месяц, поэтому вы получите пособие в размере 854 грн.).

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