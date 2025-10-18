Что делать, если ТЦК не снимает с розыска: советы адвоката

ТЦК / © ТСН

Реклама

Все больше украинцев сталкиваются с ситуацией: штраф от Территориального центра комплектования (ТЦК) уплачен, а статус «в розыске» в базе «Оберег» не исчезает или появляется снова. Эксперт объяснила, почему так происходит, что это значит для военнообязанного и предупредила о серьезных рисках, которые могут закончиться отправкой на фронт.

Об этом для «РБК-Украина» рассказала юрист адвокатского объединения «Актум» Наталья Гнатик.

Как объясняет юрист, многие ошибочно полагают, что уплата штрафа за нарушение правил военного учета — это своеобразная «индульгенция», которая решает все проблемы с ТЦК раз и навсегда.

Реклама

«Если вы, скажем, не были в ТЦК 15-20 лет и совершили много разных нарушений военного учета, эта отметка может быть законной», — отмечает она.

Другими словами, один штраф может касаться только одного конкретного нарушения, но не аннулирует весь «послужной список» и обязанность обновить данные.

«Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда разрешит ситуацию с розыском… так это не работает», — категорично заявляет адвокат.

Несмотря на это, уплата штрафа может являться не решением проблемы, а тактическим шагом. Обычно после уплаты человека на время все же снимают с розыска. Это время, по словам юриста, можно и нужно использовать с пользой.

Реклама

«Такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень — найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле», — советует Гнатик.

Путь через суд для обжалования действий ТЦК является законным, но очень долгим. Дела могут продолжаться месяцами, особенно в больших городах, и за это время можно получить еще несколько повесток. Самый быстрый способ — лично прийти в ТЦК. Но здесь кроется самый большой риск, о котором предупреждает адвокат.

«Можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но надо понимать, если у вас нет оснований для отсрочки, то вас там мобилизуют», — отмечает она.

Таким образом, перед любыми действиями военнообязанный должен трезво оценивать свою ситуацию. Уплата штрафа может дать временное преимущество, но не отменяет обязанности явиться в ТЦК, и этот визит без законных оснований для отсрочки, скорее всего, закончится отправкой в армию.

Реклама

Напомним, по словам адвоката Романа Симутина, отказ ТЦК рассматривать документы на отсрочку, отправленные по почте, является незаконным, поскольку суды разъяснили, что требование «подать лично» не тождественно «прибыть лично». В то же время, для успешной подачи документов по почте юрист советует обязательно добавить в заявление военно-учетный документ, нотариально заверить копии и прислать все ценным письмом с описанием вложения.