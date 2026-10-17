Что делать, если в ТЦК против вашей воли изъяли телефон: пошаговая инструкция от адвоката

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН.ua

Реклама

Если в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у военнообязанного против его воли изъяли мобильный телефон, необходимо принять меры в тот же день, чтобы зафиксировать нарушение и потребовать возврата имущества.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» рассказал адвокат Геннадий Капралов. По его словам, это позволит сохранить ключевые доказательства и точно восстановить хронологию событий.

Реклама

Юрист отмечает, что в первую очередь необходимо записать точное время, фамилии людей, участвовавших в событиях, а также данные возможных свидетелей.

Реклама

Следующий шаг — необходимо направить письменный запрос о предоставлении видеозаписей с регистраторов, поскольку согласно Порядку № 560 процедуры проверки документов и вручения повесток должны обязательно фиксироваться на камеру. Далее следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении и требовать возврата изъятого имущества, опираясь на нормы административного, уголовного процессуального и гражданского законодательства.

Чтобы свести риски к минимуму, адвокат рекомендует заранее позаботиться о своей безопасности: вовремя подписать договор с правозащитником, записать на бумаге важнейшие контакты и согласовать с близкими график контрольных звонков.

Если человек не перезвонит в установленный срок, это станет сигналом для родственников немедленно начать поиски. Кроме того, при посещении ТЦК следует брать с собой оригиналы медицинских справок или документов, дающих право на отсрочку, оставляя копии родственникам.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине могут отменить право предприятий на бронирование 100% работников от мобилизации. Причиной стали многочисленные случаи злоупотреблений, когда компании, имеющие право на бронирование, могут фактически неограниченно увеличивать штат.

Реклама

Стоит отметить, что отметка «Резервист» в приложении «Резерв+» может заблокировать бронирование специалиста на предприятии, а при определенных условиях — стать основанием для призыва даже до достижения 25 лет. Чаще всего с этим сталкиваются бывшие срочники, зачисленные в оперативный резерв, но из-за юридической коллизии и возможных ошибок в базе данных предприятия не могут получить отсрочку, поэтому военнообязанным рекомендуют выяснять основания такого статуса и требовать исправления записи.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров