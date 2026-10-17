ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1074
Время на прочтение
2 мин

Что делать, если в ТЦК против вашей воли изъяли телефон: пошаговая инструкция от адвоката

Заявление об уголовном правонарушении и требования о предоставлении записей с видеорегистраторов являются основными инструментами защиты, если у вас принудительно изъяли телефон в ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН.ua

Если в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у военнообязанного против его воли изъяли мобильный телефон, необходимо принять меры в тот же день, чтобы зафиксировать нарушение и потребовать возврата имущества.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» рассказал адвокат Геннадий Капралов. По его словам, это позволит сохранить ключевые доказательства и точно восстановить хронологию событий.

Юрист отмечает, что в первую очередь необходимо записать точное время, фамилии людей, участвовавших в событиях, а также данные возможных свидетелей.

Следующий шаг — необходимо направить письменный запрос о предоставлении видеозаписей с регистраторов, поскольку согласно Порядку № 560 процедуры проверки документов и вручения повесток должны обязательно фиксироваться на камеру. Далее следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении и требовать возврата изъятого имущества, опираясь на нормы административного, уголовного процессуального и гражданского законодательства.

Чтобы свести риски к минимуму, адвокат рекомендует заранее позаботиться о своей безопасности: вовремя подписать договор с правозащитником, записать на бумаге важнейшие контакты и согласовать с близкими график контрольных звонков.

Если человек не перезвонит в установленный срок, это станет сигналом для родственников немедленно начать поиски. Кроме того, при посещении ТЦК следует брать с собой оригиналы медицинских справок или документов, дающих право на отсрочку, оставляя копии родственникам.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине могут отменить право предприятий на бронирование 100% работников от мобилизации. Причиной стали многочисленные случаи злоупотреблений, когда компании, имеющие право на бронирование, могут фактически неограниченно увеличивать штат.

Стоит отметить, что отметка «Резервист» в приложении «Резерв+» может заблокировать бронирование специалиста на предприятии, а при определенных условиях — стать основанием для призыва даже до достижения 25 лет. Чаще всего с этим сталкиваются бывшие срочники, зачисленные в оперативный резерв, но из-за юридической коллизии и возможных ошибок в базе данных предприятия не могут получить отсрочку, поэтому военнообязанным рекомендуют выяснять основания такого статуса и требовать исправления записи.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie