Что делать, если вам диагностировали ВИЧ: советы

Что делать, если вам диагностировали ВИЧ: советы

Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.

С момента инфицирования ВИЧ до выражения симптомов СПИДа может пройти более 10 лет. Тестирование – единственный путь выявить проблему.

Об этом пишет "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.

ВИЧ не передается при поцелуе, кашле и чихании.

Инфицироваться вирусом из-за бытовых предметов — посуды, одежды, телефона, унитаза и т.п. — невозможно.

Ни насекомые, ни животные не могут переносить вирус иммунодефицита.

Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, влагалищный, оральный) может стать причиной заражения.

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Любые инструменты, многократно используемые для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.

ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

Что делать, если вам диагностировали ВИЧ?

Не паниковать, а обратиться к своему врачу, стать на учет и начать лечение. Сообщить всем своим партнерам, с которыми вы имели половые и другие контакты, и порекомендовать пройти тест на ВИЧ. Протестироваться на вирусные гепатиты B и С. У них схожи пути передачи, но если у вас ВИЧ, эти заболевания особенно опасны для вашей жизни. Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.

ВИЧ – не приговор. Миллионы людей по всему миру живут с ним полноценной жизнью. Это возможно только в двух условиях — своевременное выявление болезни и систематическое употребление лекарства.

"Мы призываем вас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Тестируйтесь и берегите себя", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.

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