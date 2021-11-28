Что делать, если вам диагностировали ВИЧ: советы

Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.
С момента инфицирования ВИЧ до выражения симптомов СПИДа может пройти более 10 лет. Тестирование – единственный путь выявить проблему.
Об этом пишет "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.
- ВИЧ не передается при поцелуе, кашле и чихании.
- Инфицироваться вирусом из-за бытовых предметов — посуды, одежды, телефона, унитаза и т.п. — невозможно.
- Ни насекомые, ни животные не могут переносить вирус иммунодефицита.
- Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, влагалищный, оральный) может стать причиной заражения.
- Любые инструменты, многократно используемые для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.
- ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.
Что делать, если вам диагностировали ВИЧ?
- Не паниковать, а обратиться к своему врачу, стать на учет и начать лечение.
- Сообщить всем своим партнерам, с которыми вы имели половые и другие контакты, и порекомендовать пройти тест на ВИЧ.
- Протестироваться на вирусные гепатиты B и С. У них схожи пути передачи, но если у вас ВИЧ, эти заболевания особенно опасны для вашей жизни.
- Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.
ВИЧ – не приговор. Миллионы людей по всему миру живут с ним полноценной жизнью. Это возможно только в двух условиях — своевременное выявление болезни и систематическое употребление лекарства.
"Мы призываем вас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Тестируйтесь и берегите себя", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.