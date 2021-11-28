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Что делать, если вам диагностировали ВИЧ: советы

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Что делать, если вам диагностировали ВИЧ: советы

Pexels

Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.

С момента инфицирования ВИЧ до выражения симптомов СПИДа может пройти более 10 лет. Тестирование – единственный путь выявить проблему.

Об этом пишет "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.

  • ВИЧ не передается при поцелуе, кашле и чихании.
  • Инфицироваться вирусом из-за бытовых предметов — посуды, одежды, телефона, унитаза и т.п. — невозможно.
  • Ни насекомые, ни животные не могут переносить вирус иммунодефицита.
  • Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, влагалищный, оральный) может стать причиной заражения.
  • Любые инструменты, многократно используемые для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.
  • ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

Что делать, если вам диагностировали ВИЧ?

  1. Не паниковать, а обратиться к своему врачу, стать на учет и начать лечение.
  2. Сообщить всем своим партнерам, с которыми вы имели половые и другие контакты, и порекомендовать пройти тест на ВИЧ.
  3. Протестироваться на вирусные гепатиты B и С. У них схожи пути передачи, но если у вас ВИЧ, эти заболевания особенно опасны для вашей жизни.
  4. Если вам диагностировали ВИЧ, вам следует изменить свой сценарий жизни, принимать лекарства и жить дальше.

ВИЧ – не приговор. Миллионы людей по всему миру живут с ним полноценной жизнью. Это возможно только в двух условиях — своевременное выявление болезни и систематическое употребление лекарства.

"Мы призываем вас ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Тестируйтесь и берегите себя", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД.

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