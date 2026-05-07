Что делать, если вас незаконно поставили на учет: юристы объяснили алгоритм действий

Если гражданина незаконно восстановили на военном учете, он имеет полное право обжаловать это решение. Первым шагом в такой ситуации должно быть заявление в ТЦК, который и восстановил лицо на учете. Только после отказа центра комплектования следует подавать иск в суд.

Об этом говорится на портале «Юристи.UA».

Исключение из военного учета

Военнообязанный гражданин может быть исключен из военного учета. Причин для исключения лица из учета ТЦК может быть несколько.

Да, исключение происходит автоматически, после достижения предельного возраста пребывания в запасе (60 лет). Также исключается из военного учета граждан по состоянию здоровья, когда те не могут проходить военную службу.

Исключение из военного учета является необратимым процессом. Но в последнее время были отмечены случаи незаконного возобновления исключенных граждан на военном учете.

Пишите заявление в ТЦК

К юристам обратился именно такой гражданин. Мужчина рассказал, что был исключен из учета несколько лет назад, но в реестре «Оберег» и, соответственно, приложении «Резерв+» указан как военнообязанный.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, в частности стоит ли сразу идти в суд. Юристы, комментируя его случай, подчеркнули, что сначала следует попытаться решить этот вопрос с территориальным центром комплектования.

Юрист Андрей Брылев в комментарии расписал целую инструкцию для подобных ситуаций: «Перед тем, как обращаться в суд, следует обратиться в ТЦК с заявлением. В ней Вы просите объяснить, почему Вас восстановлено на военном учете и одновременно просите исключить из него. Заявление лучше всего отправить по почте с описанием вложения. А когда придет ответ (негативный), можно обращаться в окружной административный суд с исковым заявлением».

