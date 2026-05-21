- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 529
- Время на прочтение
- 1 мин
Что делать, если вас взяли на учет в чужом ТЦК
Состояние на учете в «стороннем» ТЦК (например, по старому месту регистрации, в то время как вы проживаете в другом регионе) является нарушением правил военного учета.
Некоторые военнообязанные граждане могут обнаружить в «Резерв+», оказавшихся на военном учете в другом ТЦК, не в том месте, где они были взяты на учет.
Что делать — объяснили на портал и «Юристи.UA».
Если же проблема не техническая, нужно решать вопрос по существу.
Юристы говорят, что иногда достаточно просто отправить заявление в ТЦК. Если это не сработает, если даже личный визит в центр комплектования не принесет результата, то придется идти дальше.
«Вам придется подавать иск в административный суд и обжаловать действия ТЦК (нужно будет решить какого именно после получения ответов)», — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация в Украине — последние новости
В Украине готовится реформа военной службы, предусматривающая переход на контрактную систему с четкими сроками и гарантированной демобилизацией. По данным СМИ, Минобороны и Генштаб рассматривают три типа контрактов.
Кроме того, в Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявлений до 24 часов. Теперь обновить статус работника после устранения разногласий в военном учете можно без прерывания предварительного бронирования.