Украина
529
1 мин

Что делать, если вас взяли на учет в чужом ТЦК

Состояние на учете в «стороннем» ТЦК (например, по старому месту регистрации, в то время как вы проживаете в другом регионе) является нарушением правил военного учета.

Анастасия Павленко
Гражданин Украины мужского пола должен стоять на военном учете

Некоторые военнообязанные граждане могут обнаружить в «Резерв+», оказавшихся на военном учете в другом ТЦК, не в том месте, где они были взяты на учет.

Что делать — объяснили на портал и «Юристи.UA».

Если же проблема не техническая, нужно решать вопрос по существу.

Юристы говорят, что иногда достаточно просто отправить заявление в ТЦК. Если это не сработает, если даже личный визит в центр комплектования не принесет результата, то придется идти дальше.

«Вам придется подавать иск в административный суд и обжаловать действия ТЦК (нужно будет решить какого именно после получения ответов)», — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине готовится реформа военной службы, предусматривающая переход на контрактную систему с четкими сроками и гарантированной демобилизацией. По данным СМИ, Минобороны и Генштаб рассматривают три типа контрактов.

Кроме того, в Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявлений до 24 часов. Теперь обновить статус работника после устранения разногласий в военном учете можно без прерывания предварительного бронирования.

