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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Что делать, если во время проверки не работает "Резерв+" - совет от Минобороны

Во время технических сбоев в приложении "Резерв+" украинцам советуют иметь при себе сохраненный военный документ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Приложение "Резерв+"

Приложение "Резерв+" / © ТСН.ua

Украинцам рекомендуют заранее загрузить электронный военно-учетный документ в формате PDF, чтобы иметь возможность предъявить его даже во время технических сбоев в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время эфира национального телемарафона.

Это особенно важно для тех, кто может пересекать границу или показать документы во время проверки.

"Военно-учетный документ в PDF загружается в любом удобном для вас формате, на телефон. Как вы хотите. И для таких случаев, когда иногда случаются подобные сбои, мы рекомендуем иметь под рукой загруженный PDF", - отметила Черногоренко.

По ее словам, такая практика уже активно используется: многие пользователи загружают файл заранее, чтобы показать его даже без доступа к приложению. Это, в частности, важно при пересечении границы или проверок в публичных местах.

Напомним, некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения "Резерв+". ТСН.ua рассказывает, кто может оформить ее автоматически.

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