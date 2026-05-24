Что делать, если военные ТЦК забрали водителя и оставили авто посреди дороги

ТЦК забрали водителя и оставили авто посреди дороги / © Unsplash

Работники ТЦК могут мобилизовать военнообязанных украинцев не просто на улице, а в супермаркете, общественном транспорте или даже в собственном автомобиле. Что делать, если ТЦК забирает военнообязанного и оставляет автомобиль посреди дороги?

О том, что в таком случае могут сделать родственники и владельцы машины, рассказала «Судебно-юридическая газета».

ТЦК мобилизовали водителя, а машину оставили посреди дороги: что делать

Во время проведения мобилизации военнообязанных украинцев на улице работники ТЦК и полиции нарушают Конституцию, когда насильно задерживают водителей без протоколов.

В социальных сетях распространяются видео, как работники ТЦК вытаскивают водителей из автомобилей, везут их в ТЦК и СП, а автомобиль остается стоять посреди дороги. Со стороны это выглядит как похищение человека, однако для силовиков — это проведение мобилизации.

Военное положение — не повод для беззакония силовых структур. Работники ТЦК и полиции обязаны соблюдать Конституцию Украины, а именно ст. 19 о базовом правовом порядке государства.

Когда работники ТЦК силой задерживают и заталкивают в бус без уведомления о причинах человеку, это считается задержанием. Согласно ст. 29 Конституции и ст. 208 УПК, любое лишение свободы должно быть формализовано.

Административное задержание не может длиться дольше 3 часов. При таком задержании обязательно должен быть протокол. Согласно Конституции, работники ТЦК не имеют права без участия полиции и надлежащих документов насильно задерживать водителей.

Задержать водителя в его машине могут ТЦК вместе с полицией, если у них есть официальное обращение ТЦК о розыске личности. В таком случае задержанного имеет право доставить в отделение полиции или ТЦК с обязательным составлением протокола. Стоит добавить, что это должны быть патрульные автомобили, а не гражданские или немаркированные.

Если полиция забрала водителя вместе с ТЦК, а автомобиль оставила на дороге, это признак преступления по статье 365 УК (превышение полномочий) или ст. 135 УК (оставление в опасности). Это при условии, что автомобиль создает опасную ситуацию.

Если из-за брошенного работниками полиции автомобиля мобилизованного произойдет ДТП, повреждение имущества или угроза для других участников движения, это может стать основанием для уголовно-правовой оценки действий полиции.

В случае подобных ситуаций с полицией и ТЦК, вы должны фиксировать все на видео, а также требовать предъявления служебных документов. Не выходите из автомобиля, если его блокируют и не объясняют основания задержания.

Если вас принудительно извлекли из автомобиля, заберите вещи, документы, ключи от авто, публично зафиксируйте, что машина на дороге остается без вашего согласия. Родственникам или адвокату необходимо будет вызвать полицию, сообщить о незаконном лишении свободы и покинутом транспортном средстве. А после этого эвакуировать автомобиль.

После этого следует обратиться в Государственное бюро расследований с заявлениями о превышении служебных полномочий работниками полиции. Используйте механизм обращения к следователю судьи по статье 206 УПК Украины в случаях незаконного содержания лица.

Что будет с автомобилем, если полиция и ТЦК его оставят на дороге

По законодательству Украины, в случае административного задержания водителя полиция обязана обеспечить сохранность его имущества, в том числе оставленного без присмотра автомобиля. Любые действия с машиной (блокировка, перемещение, передача) обязательно фиксируются в протоколе задержания, в отдельном протоколе или акте.

Полиция принимает решение ситуативно, поскольку подробной инструкции по передаче авто родственникам нет. На практике возможны три сценария:

Охрана автомобиля прямо на месте остановки. Передача авто другому лицу, имеющему право им управлять (при наличии документов и ключей). Вызов эвакуатора для доставки на спецплощадку.

Временное задержание и эвакуация авто на спецплощадку законны только тогда, когда машина существенно препятствует дорожному движению, угрожает безопасности или есть другие четкие основания.

Эвакуация без этих оснований незаконна и может быть обжалована в суде для возмещения ущерба.

Потерпевшее лицо вправе потребовать признания действий противоправными через иск в окружной административный суд относительно незаконного задержания и содержания без протокола, недопуска к правовой/медицинской помощи.

Также оно может потребовать взыскания морального вреда и компенсации от государства, если действия силовиков были произвольными или очевидно противозаконными. Кроме того, предусмотрено право требовать уголовную ответственность для должностных лиц путем подачи заявления в ГБР.

ТЦК: последние новости

Напомним, Верховная Рада не планирует усиливать мобилизацию и привлекать Нацполицию к вручению повесток. Как сообщил народный депутат Максим Бужанский, действующее законодательство уже достаточно жесткое и позволяет ТЦК штрафовать нарушителей и арестовывать их счета через суд.

Однако этот инструмент не используют по полной: с начала 2026 года арестованы счета лишь 6 тысяч уклонистов (против 30 тысяч за весь 2025 год), а новые реформы Минобороны являются лишь попыткой заменить выполнение уже принятого закона.

Главная проблема состоит в том, что ТЦК имеют доступ к системе «Оберіг», но вместо автоматического выписывания штрафов продолжают практику задержаний на улицах.

К примеру, в начале 2025 года из более 1,1 млн отправленных повесток явились лишь 50 тысяч человек. При этом в розыск объявили 600 тысяч граждан, а штрафы выписали только для 130 тысяч, оправдывая это нехваткой денег на отправку заказных писем.

