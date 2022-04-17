Что делать, если вы пережили сексуальное насилие на войне: рекомендации, номера телефонов, чат-боты

Рассказываем, куда сообщить о преступлении, как его зафиксировать и к кому обратиться за юридической и психологической помощью.
Что делать, если вы пережили сексуальное насилие во время войны, стали свидетелем этого военного преступления или вам доверился человек, который через это прошел.
Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции обнародовал памятку, содержащую актуальные шаги в ситуации, связанной с сексуальным насилием.
В частности, в инструкции предоставлены контакты, куда сообщить о преступлении, к кому обратиться за юридической и психологической помощью, а также рекомендации, как зафиксировать преступление для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
Тем людям, которые пострадали от сексуального насилия, советуют прежде всего найти для себя наиболее безопасное место.
Попытаться обратиться за медицинской помощью для фиксации состояния здоровья по номеру 103.
Сообщить о преступлении можно по номерам:
- Нацполиции 102
- Генеральной прокуратуры 0 800 507 001
- Правительственной горячей линии 15 47
По возможности максимально закоментируйте преступление на фото, видео и зафиксируйте возможных свидетелей.
Для людей, которые находятся на временно оккупированной территории и не могут обратиться в уполномоченные органы власти, советуют сообщить о преступлении Офис Генпрокурора на линию: 096 755 02 40.
Где получить психологическую и юридическую поддержку:
- Контактный центр предоставления бесплатной правовой помощи: 0 800 213 102
- Правительственная горячая линия 1547
- Национальная горячая линия с предупреждением домашнего насилия, торговли людьми 116123, или 0 800 500 335.
Что необходимо зафиксировать:
- обстоятельства преступления с подробным описанием;
- дату, время, место преступления;
- данные пострадавшего: фамилия, дата рождения, контактные данные;
- подробная информация о преступниках;
- информация о подобных случаях в вашем населенном пункте;
- причиненный вред;
- если пострадавший - на временно оккупированной территории, нужно собрать свидетелей, фото и видео с места событий.
Как передать информацию для дальнейшего расследования:
- Офис Генпрокурора Украины: www.warcrimes.gov.ua/ #how
- "Телеграмм"-боты: @stop_russian_war_bot, @war_crime_bot
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