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Что делать, если вы пережили сексуальное насилие на войне: рекомендации, номера телефонов, чат-боты

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Что делать, если вы пережили сексуальное насилие на войне: рекомендации, номера телефонов, чат-боты

gettyimages.com

Рассказываем, куда сообщить о преступлении, как его зафиксировать и к кому обратиться за юридической и психологической помощью.

Что делать, если вы пережили сексуальное насилие во время войны, стали свидетелем этого военного преступления или вам доверился человек, который через это прошел.

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции обнародовал памятку, содержащую актуальные шаги в ситуации, связанной с сексуальным насилием.

В частности, в инструкции предоставлены контакты, куда сообщить о преступлении, к кому обратиться за юридической и психологической помощью, а также рекомендации, как зафиксировать преступление для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Тем людям, которые пострадали от сексуального насилия, советуют прежде всего найти для себя наиболее безопасное место.

Попытаться обратиться за медицинской помощью для фиксации состояния здоровья по номеру 103.

Сообщить о преступлении можно по номерам:

  • Нацполиции 102
  • Генеральной прокуратуры 0 800 507 001
  • Правительственной горячей линии 15 47

По возможности максимально закоментируйте преступление на фото, видео и зафиксируйте возможных свидетелей.

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Для людей, которые находятся на временно оккупированной территории и не могут обратиться в уполномоченные органы власти, советуют сообщить о преступлении Офис Генпрокурора на линию: 096 755 02 40.

Где получить психологическую и юридическую поддержку:

  • Контактный центр предоставления бесплатной правовой помощи: 0 800 213 102
  • Правительственная горячая линия 1547
  • Национальная горячая линия с предупреждением домашнего насилия, торговли людьми 116123, или 0 800 500 335.
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Что необходимо зафиксировать:

  • обстоятельства преступления с подробным описанием;
  • дату, время, место преступления;
  • данные пострадавшего: фамилия, дата рождения, контактные данные;
  • подробная информация о преступниках;
  • информация о подобных случаях в вашем населенном пункте;
  • причиненный вред;
  • если пострадавший - на временно оккупированной территории, нужно собрать свидетелей, фото и видео с места событий.
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Как передать информацию для дальнейшего расследования:

  • Офис Генпрокурора Украины: www.warcrimes.gov.ua/ #how
  • "Телеграмм"-боты: @stop_russian_war_bot, @war_crime_bot
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