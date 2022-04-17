Что делать, если вы пережили сексуальное насилие на войне: рекомендации, номера телефонов, чат-боты

Что делать, если вы пережили сексуальное насилие на войне: рекомендации, номера телефонов, чат-боты

Рассказываем, куда сообщить о преступлении, как его зафиксировать и к кому обратиться за юридической и психологической помощью.

Что делать, если вы пережили сексуальное насилие во время войны, стали свидетелем этого военного преступления или вам доверился человек, который через это прошел.

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции обнародовал памятку, содержащую актуальные шаги в ситуации, связанной с сексуальным насилием.

В частности, в инструкции предоставлены контакты, куда сообщить о преступлении, к кому обратиться за юридической и психологической помощью, а также рекомендации, как зафиксировать преступление для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

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Тем людям, которые пострадали от сексуального насилия, советуют прежде всего найти для себя наиболее безопасное место.

Попытаться обратиться за медицинской помощью для фиксации состояния здоровья по номеру 103.

Сообщить о преступлении можно по номерам:

Нацполиции 102

Генеральной прокуратуры 0 800 507 001

Правительственной горячей линии 15 47

По возможности максимально закоментируйте преступление на фото, видео и зафиксируйте возможных свидетелей.

Для людей, которые находятся на временно оккупированной территории и не могут обратиться в уполномоченные органы власти, советуют сообщить о преступлении Офис Генпрокурора на линию: 096 755 02 40.

Где получить психологическую и юридическую поддержку:

Контактный центр предоставления бесплатной правовой помощи: 0 800 213 102

Правительственная горячая линия 1547

Национальная горячая линия с предупреждением домашнего насилия, торговли людьми 116123, или 0 800 500 335.

Что необходимо зафиксировать:

обстоятельства преступления с подробным описанием;

дату, время, место преступления;

данные пострадавшего: фамилия, дата рождения, контактные данные;

подробная информация о преступниках;

информация о подобных случаях в вашем населенном пункте;

причиненный вред;

если пострадавший - на временно оккупированной территории, нужно собрать свидетелей, фото и видео с места событий.

Как передать информацию для дальнейшего расследования:

Офис Генпрокурора Украины: www.warcrimes.gov.ua/ #how

"Телеграмм"-боты: @stop_russian_war_bot, @war_crime_bot

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