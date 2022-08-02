Что делать, если вы потеряли телефон: советы от киберполиции, как не стать жертвой мошенников

В случае, если вы потеряли свой телефон, специалисты советуют реагировать как можно скорее, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими картами и вашими конфиденциальными данными.

Если вы где-то в общественном месте потеряли свой мобильный телефон, его нужно как можно скорее обезопасить. Первое, что нужно сделать: позвонить оператору SIM-карты, а также завершить активные сеансы в мессенджерах. Тогда мошенникам будет труднее воспользоваться вашими данными.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

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"Смартфон или планшет — это ключ к частным данным пользователя, поэтому в случае его потери действовать нужно как можно скорее, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими или конфиденциальными данными", — отметили в Киберполиции.

Что делать?

Звоните на горячую линию и заблокируйте SIM-карту.

Завершить все активные сеансы в аккаунтах.

Второй шаг – изменить пароли в Apple ID и Google, затем – в социальных сетях и мессенджерах, онлайн-банкингах и электронных ящиках.

“Не игнорируйте сообщения системы поддержки сервисов, в которых вы зарегистрированы и которые использовались на потерянном устройстве. Эти сообщения могут содержать информацию о постороннем входе в аккаунт или о попытках такого входа”, — советуют в Киберполиции.

Также нужно настроить повсюду двустороннюю аутентификацию.

А в зависимости от ситуации, нужно стереть с устройства всю конфиденциальную информацию. Для этого нужно зайти на официальный сайт компании, которая выпустила телефон, и ознакомиться с инструкцией по удаленному удалению информации с устройства.

Кроме того, следует сразу обратиться в полицию и сообщить об инциденте во всех деталях.

Напомним, что мошенники выпрашивают деньги на "помощь ВСУ" от властей Сумщины и Полтавщины.

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