Что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ВРГ: инструкция СБУ

Что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ВРГ: инструкция СБУ

Украинцам рассказали, как распознать врага, что делать в случае его обнаружения и куда обращаться.

Служба безопасности Украины обнародовала инструкцию о том, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ВРГ.

"Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам очередные краткие инструкции. Они крайне важны, чтобы вражеские оккупанты не могли перемещаться вглубь украинских территорий", — призвала украинцев СБУ на своей странице в Facebook.

Спецслужба отмечает, что о подозрительных лицах необходимо сообщать в:

в официальный чат-бот СБУ в Telegram здесь .

. на номера телефона Теробороны ВСУ в вашем регионе или по номеру 102.

Как виглядят подозрительные лица и что делать в случае их обнаружения читайте в инструкции:

Служба безопасности Украины

Напомним, ранее мы рассказывали, как российские войска маскируют свою технику. ВСУ обнародовали перечень опознавательных знаков, которые следует знать каждому.

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