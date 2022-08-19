Что делать, если выключили свет в доме: вещи, которые вам понадобятся

Современная жизнь человека полностью связана с электроэнергией. Поэтому, когда свет вдруг исчезает из-за повреждения линии или других причин, возникает немало проблем. Что делать, если выключили свет – читайте в материале ТСН.ua.

Если произошла авария, что в условиях военного положения не редкость или линия электропередач была повреждена, то неприятная ситуация может затянуться надолго. Поэтому лучше заранее запастись определенными приборами, которые могут вам понадобиться, когда в доме выключат свет.

Что делать, если выключили свет – перечень необходимых вещей

Фонарики

Прежде всего, нужно подумать о фонариках. Они сегодня бывают разными: на солнечных аккумуляторах, на батарейках и даже работающие от ручного завода, то есть механические. Выбирайте такой вариант, который будет вам лучшим. Однако следует обратить внимание на некоторые особенности всех видов:

фонарики на аккумуляторах считаются самыми надежными – лучше выбирать такое устройство, аккумулятор которого заряжается дополнительно от солнечного света;

фонарики на батарейках тоже достаточно надежны, однако не забудьте дополнительно запастись элементами питания;

механические фонарики очень долго служат, но для длительного использования они неудобны, потому что фонарик будет работать только тогда, когда его завести.

Не забудьте о повербанках

Эти устройства стали популярны не только в экстренных ситуациях. Ими пользуются постоянно. Полностью заряженный повербанк станет вашим помощником, если выключили свет и вам нужно зарядить смартфон или планшет. Лучше выбирать устройство с большей емкостью, тогда можно зарядить больше техники. Однако нужно также обратить внимание, что более мощные и долговременные повербанки тяжелее и больше в размерах.

Следует запомнить, что практически все устройства, которыми пользуются сегодня люди, могут заряжаться от аккумулятора автомобиля, если подсоединить их к покурителю. Поэтому следует дополнительно приобрести специальные зарядки и переходники, которые могут вам пригодиться для этого.

Генераторы

Генераторы называют большие аккумуляторы, которые могут использоваться для объемных электроприборов: от электрочайника до холодильника. Генераторы также бывают разными и могут аккумулировать электроэнергию от топлива или солнечного света.

Генератор пригодится, если электроэнергия исчезает на долгое время и вы не знаете, что делать, если выключили свет. Устройство необходимо подбирать под размеры дома и количество электроприборов. К примеру, если у вас мало техники, подойдет бензиновый вариант мощностью до 3 кВт. А вот для загородного дома или дачи обычно покупают дизельные генераторы мощностью до 5 кВт.

Автохолодильники и термосумки

Они точно пригодятся во время перебоев с электроэнергией. Ведь эти вещи помогают хранить продукты свежими, если выключен свет и не работает холодильник. Особенно тяжело без них обойтись летом, когда стоит жаркая погода и еда портится быстрее.

Подобрать автохолодильник достаточно просто. Здесь нужно обращать внимание только на его мощность. Термосумки больше подходят для кратковременного хранения продуктов, они могут держать холод 2-7 часов. Можно дополнительно использовать аккумуляторы холода, тогда время увеличивается до 12 часов.