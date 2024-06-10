Что делать, если застряли в лифте при отключении света: пошаговая инструкция

Помните, главное – не паниковать и дождаться помощи специалистов.

Из-за отключения света в Украине стремительно возросло количество людей, застревающих в лифтах. Поэтому просидеть в "ловушке" можно несколько часов, а то и больше. Поэтому следует подготовиться заранее к такой стрессовой ситуации.

Как действовать, если вы застряли в лифте – рассказываем дальше.

Что делать, если застряли в лифте

Прежде всего, важно не паниковать. Сохраняйте спокойствие и дышите равномерно. Паника может значительно усугубить ситуацию.

Основные советы:

Используйте аварийную связь. В каждом лифте есть кнопка аварийного вызова, соединяющая вас с диспетчером. Нажмите, чтобы сообщить о своем положении. Объясните, что произошло и где вы находитесь.

В каждом лифте есть кнопка аварийного вызова, соединяющая вас с диспетчером. Нажмите, чтобы сообщить о своем положении. Объясните, что произошло и где вы находитесь. Используйте мобильный телефон. Если в лифте не работает аварийная связь, попробуйте позвонить по телефону с мобильного телефона. Позвоните родным, друзьям или в службу спасения (101) и сообщите им о своем местонахождении.

Что делать, если застряли в лифте

Не пытайтесь самостоятельно выходить из лифта . Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать дверь лифта или выходить из него через люк. Это может быть опасно и привести к серьезным травмам.

. Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать дверь лифта или выходить из него через люк. Это может быть опасно и привести к серьезным травмам. Сигнализируйте о своем пребывании. Если у вас нет связи, попробуйте привлечь других людей. Вы можете стучать по дверям лифта или громко звать на помощь. Возможно, кто-нибудь услышит вас и сможет вызвать помощь.

Что делать, пока ждите диспетчеров

Опустите на пол вещи , снимите верхнюю одежду, если стало жарко;

, снимите верхнюю одежду, если стало жарко; Если есть вода , не торопитесь выпить всю сразу, пейте небольшими глотками;

, не торопитесь выпить всю сразу, пейте небольшими глотками; Если вам стало плохо, сядьте на пол и вытяните ноги.

Что делать, если застряли в лифте

Экономьте энергию . Если у вас есть мобильный телефон или фонарик, экономьте заряд батареи. Используйте свет только тогда, когда это необходимо.

. Если у вас есть мобильный телефон или фонарик, экономьте заряд батареи. Используйте свет только тогда, когда это необходимо. Сохраняйте силы. Пока ожидаете помощи, старайтесь как можно меньше двигаться, чтобы сохранить больше воздуха – это поможет легче дышать.

Как не попасть в ловушку в лифте

Для того чтобы избежать неприятной ситуации, стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Что делать, если застряли в лифте

Также сохраните номер телефона горячей линии, обслуживающий лифт.

Набор безопасности, если застрял в лифте

Кроме того, следует обратиться к представителям ОСМД, ЖЭКа, управляющим компаниям и неравнодушным жителям с просьбой подготовить и оставить пакеты или наборы безопасности для соседей, которых отключение заскочили в кабине и они вынуждены ожидать мастера, который откроет дверь.

Что делать, если застряли в лифте

Или можете подготовить бокс самостоятельно. В него входит: запас пищи, которая не портится в течение длительного времени, вода и мусорные пакеты. Набор можно расширить, добавив раскладной стул, фонарик, влажные салфетки и даже памперсы для взрослых.

Раньше мы рассказывали, как в Киеве спасают заложников подъемников и что нужно делать.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.