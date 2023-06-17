Что делать, когда болят ноги: народная медицина, лекарства и основные причины дискомфорта

Почему болят ноги в стопах, ниже колена, в бедрах и когда нужно срочно обращаться к врачу?

Боль в ногах – любой дискомфорт, возникающий от паха до стопы. Он может быть постоянным или периодическим, изменяться по интенсивности и возникать внезапно, распространяться во всю ногу или только на небольшой ее участок. Бывает боль в ноге жгучей, режущей, покаляющей, она может даже ощущаться как онемение или отдавать в пояснице, ягодицах, позвоночнике.

Болят ноги: когда нужно обращаться к врачу

Иногда можно потерпеть боль в ногах, пока освободится свободное окно у врача, а в некоторых случаях лучше сразу вызвать скорую.

Вызовите скорую, если:

боль так сильна, что не дает переносить вес тела на ногу или вообще ходить;

на ноге есть открытая рана, в просвете которой видны сухожилия, кость;

большая часть ноги горячая и красная;

травмируясь, вы услышали скрежет или громкий щелчок;

нога с виду необычно бледная, а на ощупь — холодная;

набухли ноги и присутствуют проблемы с дыханием.

Скорее обратитесь к врачу, если:

кроме боли есть признаки инфекции: покраснение, припухлость, резкое повышение температуры на определенном участке тела;

боль не слабеет со временем, а только распространяется;

после продолжительного сиденья начинают болеть голени;

боль появилась без видимых причин и внезапно.

Следует записаться на прием к врачу, если:

боли в ногах постоянно возникают после ходьбы или во время движения;

ноги отекают;

на ногах появились расширенные вены, болящие во время прикосновения.

Почему болят, пекут или ноют ноги: причины

Причин возникновения боли в ногах может быть очень много. Вот самые распространенные из них:

Судороги — их вызывает спазм мышц, обычно возникающий из-за обезвоживания, сильной нагрузки или мышечного напряжения, недостатка магния, натрия, калия кальция после длительной сильной рвоты. Травма — они могут привести к растяжению, ушибу, перелому или вывиху сустава. Часто на месте травмы нет видимых повреждений, но возможно появление покраснения, отека или открытой раны. Тромбоз глубоких вен — боль появляется, когда сгусток свернувшейся крови закупоривает сосуд. Зачастую тромбоз возникает после долгого постельного режима, долгих перелетов или операций. Варикоз подкожных вен – эта болезнь хорошо видна невооруженным глазом, ведь на ногах проступают синие узловатые вены. Кроме боли также могут появляться потемнение кожи, отеки, зуд. Заболевание периферических артерий – для него характерна хромота, которая появляется из-за сильной боли во время любых физических нагрузок. Инфекция – она может появляться как на коже, так и в мягких тканях или непосредственно в кости. Болезни суставов – травмы или острое воспаление приводят к появлению боли. Также дискомфорт и скованность появляются из-за дегенеративных изменений в суставах. Повреждение нервов обычно это происходит из-за диабета, а еще таким заболеванием страдают те, кто злоупотребляет алкоголем или курит. Компартмент-синдром — развивается, когда под фасцией (жесткая оболочка не растягивающейся мышц) возникает сильное кровотечение и появляется отек. Ткани начинают погибать, ведь давление нарушает кровоток в конечности. Нога в таком случае холодная, бледная. Опухоль – доброкачественные и злокачественные опухоли часто проявляются болью. Также они являются причиной частых переломов, ведь кость утончается и может повредиться даже при незначительном действии. Смещение межпозвонкового диска — оно может сдавливать седалищную мышцу, которая идет к ноге. Болезнь Пертеса – так называют некроз головки бедренной кости. Если она разрушается, бедренная кость начнет вылетать из суставной поверхности. Обычно болезнь появляется в раннем возрасте и ребенок при этом еще и прихрамывает. Эпифизеолиз головки бедренной кости — редкое заболевание, когда головка бедренной кости "соскальзывает" с вертлужной впадины. Происходит обычно в возрасте 11-15 лет.

Как сделать так, чтобы ноги не болели прямо сейчас

Лечение боли в ногах, конечно, зависит от причины, которая вызывала дискомфорт. В некоторых случаях вы можете самостоятельно справиться с проблемой:

Отдохните — иногда ногам просто нужно дать отдохнуть, ведь боль появляется из-за чрезмерной усталости. Поднимите стопу выше бедра – важно держать стопы выше бедер, например, положив их на валик. Такое положение поможет расслабить мышцы и снизить отечность. Приложите холод — к пострадавшему участку можно приложить холод (полотенце со льдом, замороженный горошек или пакетик с другими полуфабрикатами). Компресс можно держать не больше 20 минут, чтобы не было обморожения. При необходимости повторяйте процедуру в течение всего дня. Примите болеутоляющее средство – можно пить препараты на основе ибупрофена, парацетамола или другого НПВС. Выполните массаж – он поможет, если боль возникла вследствие судороги или после длительной физической нагрузки. Компрессия — это помогает суду или растяжению. Ногу нужно замотать эластичным бинтом, но не слишком туго.

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