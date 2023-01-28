Что делать, когда военный не выходит на связь: рекомендации Минобороны

В Минобороны Украины рассказали, что следует делать родным и близким защитника или защитницы, если он или она перестали выходить на связь.

Если военнослужащий не выходит на связь, необходимо уведомить об этом горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести (контакты ниже).

Об этом сообщает Минобороны.

Специалистам колл-центра необходимо предоставить следующую информацию :

Фамилия, имя и отчество, дата рождения. Паспортные данные, личный номер и номер военного билета или жетона. Контактные данные по месту постоянной дислокации территориального центра комплектования и социальной поддержки. ФИО и контакты непосредственного командира и командира части. Контактные данные военкомата, из которого был призван защитник. Телефоны горячей линии части, бригады, группировки. Дату, когда потеряли связь с родным человеком. Если вы увидели фото или другие данные о пропавших лицах в пабликах – передавайте информацию специалистам колл-центра.

Телефон горячей линии: 0 800 339 247 или же можно написать в мессенджеры на номер: (095) 896-04-21 или сообщить о пропавшем лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

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