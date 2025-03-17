Что будут делать мужчины после войны – останутся или уедут: министр единства объяснил

Он призвал не преувеличивать масштабы этого явления и подчеркнул, что правительство работает над решением кадрового дефицита.

Министр единства Александр Чернышев заявил, что после окончания войны некоторые украинские мужчины могут решить уехать за границу, чтобы воссоединиться с семьями. В то же время, он призвал не преувеличивать масштабы этого явления и подчеркнул, что правительство работает над решением вопроса кадрового дефицита.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Глава ведомства также прокомментировал инициативу о предоставлении бронирования мужчинам, возвращающимся из-за границы для работы на предприятиях критической промышленности. Он подчеркнул, что такая возможность уже существует и для находящихся в Украине.

"У нас есть дефицит рабочих кадров. Большинство критических индустрий предоставляют бронирование. Это касается как мужчин, которые находятся в Украине, так и тех, кто решит вернуться. Дополнительных условий для украинцев за рубежом не существует. Если ты идешь работать на предприятие оборонного комплекса, твой контракт, скорее всего, будет предусматривать бронирование или отсрочку", — пояснил Чернышев.

Ранее мы писали, что Украина сталкивается с демографическим кризисом, вызванным войной, эмиграцией и низкой рождаемостью. Полномасштабная агрессия России унесла жизни десятков тысяч гражданских и военных, а еще около 5 миллионов украинцев были вынуждены искать убежища за границей. Еще столько же проживают на временно оккупированных территориях.