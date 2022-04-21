Что делать на оккупированных территориях, если вас пытаются взять в российское войско – Арестович рассказал

Что делать на оккупированных территориях, если вас пытаются взять в российское войско – Арестович рассказал

Оккупанты намерены набирать личный состав для своих подразделений из украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях.

Это международное преступление и нарушение, в частности Женевской конвенции, поэтому такие поступки войск РФ прикреплят к делу о геноциде.

Об этом сегодня, 21 апреля, во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Также он рассказал, что делать украинцам в случае, если их будут принуждать на блокируемой оккупантами территориях вступать в войска оккупантов.

"Наши уважаемые соотечественники, если вас пытаются взять в российские оккупационные войска, выходов у вас – три: первый – это прятаться, как ни странно это звучит, второй – покидать территорию пока это возможно, и третья – если вас призовут, переходите на нашу сторону с оружием в руках и вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой сложный выбор в сложной обстановке. Мы будем вместе разворачиваться и бить врага", — сказал Арестович.

Напомним, захватчики принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.

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