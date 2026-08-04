Что делать после вручения повестки: в ТЦК объяснили правильный порядок действий

Что делать после вручения повестки

Реклама

Получение повестки требует от военнообязанных соблюдения ряда прописанных в законе требований, кроме того, что нужно явиться в ТЦК в указанный день. Что делать, если вы получили повестку? Делимся правильным методом действий.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама

Что делать после получения повестки

В ТЦК подчеркивают: порядок действий после вручения документа регулируется правительственным Порядком проведения призыва во время мобилизации, а его нарушение влечет ответственность.

Реклама

После получения повестки военнообязанные должны прибыть в определенное место и время, указанные в документе. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, военно-учетный документ, а также другие документы, которые могут быть указаны в повестке.

Если вы по уважительным причинам не можете прибыть в ТЦК в кратчайшие сроки, нужно уведомить об этом районный (городской) ТЦК и СП, а также предоставить документы, свидетельствующие о вашей невозможности прибыть.

Какие причины считаются уважительными для неявки в ТЦК

Все причины, по которым человек не смог вовремя явиться по вызову, должны быть подтверждены документально. В законе прописаны случаи, в которых военнообязанных не накажут за неявку в ТЦК.

Среди них:

Реклама

состояние здоровья;

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие;

другие события, которые объективно сделали невозможным визит в военкомат.

Как только препятствие исчезает, гражданин должен сразу прибыть в ТЦК и СП. Ждать нового вызова или повторной повестки в этом случае не нужно.

Кроме того, уже во время пребывания в территориальном центре комплектования военнообязанный должен выполнять все законные требования должностных лиц: предоставить необходимые бумаги для уточнения учетных данных, пройти медицинский осмотр и принять участие в других процедурах.

Что будет, если не прийти в ТЦК после повестки

Напомним, в Украине во время действия военного повестку от ТЦК могут вручить лично или отправить заказным письмом по почте на зарегистрированный или обновленный адрес проживания.

Официальный документ может быть выписан на бумажном бланке или сформирован в электронном виде с QR-кодом, а факт его отправки фиксируется в системе «Оберіг». Забрать письмо с почты нужно в течение трех дней, после чего военнообязанный должен явиться в ТЦК в срок от 7 до 10 суток в зависимости от населенного пункта.

Реклама

Игнорирование должным образом врученной повестки влечет административную и уголовную ответственность по статьям КУоАП и УКУ. За первичную неявку по вызову предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен, а также объявление нарушителя в розыск.

Систематические нарушения влекут существенные правовые ограничения, а неявка по «боевой повестке» квалифицируется как уклонение от мобилизации (ст. 336 УКУ) и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Новости партнеров