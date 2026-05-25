Что делать при массированном обстреле: эксперт объяснил, как действовать и что подготовить

Во время массированных российских атак украинцам не стоит полагаться на импровизацию или спонтанное решение. Маршрут к ближайшему укрытию необходимо продумать еще до сигнала тревоги, а все базовые вещи для экстренной эвакуации должны быть подготовлены заранее.

Об этом заявил эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов в эфире «Киев 24».

По его словам, в критической ситуации люди часто теряют драгоценное время из-за паники или непонимания, куда именно нужно двигаться.

«Путь эвакуации нужно знать настолько хорошо, чтобы в темноте или задымлении двигаться почти автоматически», — подчеркнул Болгов.

Эксперт советует каждой семье заранее определить несколько маршрутов до укрытий, особенно, если основной путь может быть заблокирован обломками или транспортом.

Также важно иметь готовый тревожный чемодан с документами, водой, аптечкой, зарядными устройствами, фонариком и минимальным запасом вещей для возможного ночлега в безопасном месте.

Дети и пожилые люди требуют особого внимания во время воздушных тревог

Отдельное внимание Болгов советует уделить детям и пожилым людям. Они должны знать алгоритм действий во время воздушной тревоги и место сбора семьи.

Эксперт подчеркивает, что регулярное повторение простых действий и преждевременная подготовка могут существенно снизить риски при массированных обстрелах.

Напомним, сегодня, 25 мая, армия РФ нанесла удар по Павлограду на Днепропетровщине. Там в результате ударов поврежден жилой многоэтажный дом. А количество пострадавших составляет по меньшей мере десять человек.

Также враг утром 25 мая атаковал Запорожье ударными дронами. В результате попадания вражеского БпЛА в городе загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

