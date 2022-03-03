Что делать при невозможности печати расчетного документа: разъяснение Госпотребслужбы

Что делать при невозможности печати расчетного документа: разъяснение Госпотребслужбы

Субъект может воспроизвести на дисплее программного регистратора расчетных операций QR-код

От субъектов хозяйствования из отдельных регионов Украины поступает информация об ограниченных запасах ленты для кассовых аппаратов, которая используется для печати расчетных документов.

Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы.

В соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" при продаже товара продавец обязан выдать потребителю расчетный документ установленной формы.

С учетом военного положения в Украине, в случае отсутствия технической возможности печати расчетного документа, предприятие может направлять электронные расчетные документы на предоставленный потребителем абонентский номер или адрес электронной почты.

Кроме того, предприятие может воспроизвести на дисплее программного регистратора расчетных операций QR-код, что позволяет потребителю осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных.

С учетом сложности времени допускается возможность предоставления потребителям расчетных документов в других формах. Вместе с тем указанные документы должны содержать все обязательные реквизиты.

"Госпродслужба с пониманием относится к особым условиям ведения хозяйственной деятельности и вместе с представителями социально-ответственного бизнеса работает над обеспечением населения Украины продовольствием", — говорится в сообщении.