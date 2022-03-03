Что делать при невозможности печати расчетного документа: разъяснение Госпотребслужбы

Субъект может воспроизвести на дисплее программного регистратора расчетных операций QR-код
От субъектов хозяйствования из отдельных регионов Украины поступает информация об ограниченных запасах ленты для кассовых аппаратов, которая используется для печати расчетных документов.
Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы.
В соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" при продаже товара продавец обязан выдать потребителю расчетный документ установленной формы.
С учетом военного положения в Украине, в случае отсутствия технической возможности печати расчетного документа, предприятие может направлять электронные расчетные документы на предоставленный потребителем абонентский номер или адрес электронной почты.
Кроме того, предприятие может воспроизвести на дисплее программного регистратора расчетных операций QR-код, что позволяет потребителю осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных.
С учетом сложности времени допускается возможность предоставления потребителям расчетных документов в других формах. Вместе с тем указанные документы должны содержать все обязательные реквизиты.
"Госпродслужба с пониманием относится к особым условиям ведения хозяйственной деятельности и вместе с представителями социально-ответственного бизнеса работает над обеспечением населения Украины продовольствием", — говорится в сообщении.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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