Что делать при радиационной аварии: важные советы от МВД

Как защититься от радиации дома в случае крушения: важны правила от МВД, которые спасут вам жизнь.

На фоне заявлений об угрозе совершения теракта оккупантами на Запорожской АЭС, в МВД подготовили ряд советов, которые нужно делать в случае радиационной угрозы.

Надеемся, что эти правила никогда не понадобятся, но, учитывая, что страна-агрессор не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила в случае радиационной опасности.

1. Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания – главное, чтобы вдали от стен и крыши, ведь радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий.

Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Фото: МВД

2. Следите за официальными источниками информации

Сообщениями от ГСЧС, полиции, местных и центральных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей.

3. Обеззаражьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так можно избавиться от 90% радиоактивного материала.

Упакуйте зараженную одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если нет доступа к воде, протрите тело влажными салфетками или влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

5. Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

6. Безопасность воды и пищевых продуктов

При радиационной опасности только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость и пищу внутри радиоактивных веществ.

Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах, а пищевые продукты в консервах, банках и т.д. Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

7. Когда следует принимать йодид калия?

Йодид калия не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности – нельзя, ведь это может навредить вашему здоровью.

Напомним, сегодня, 22 июня, украинский президент Зеленский со ссылкой на разведку и СБУ сообщил, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС. Президент рассказал, что должен сделать мир во избежание российского теракта.

ТСН.ua выяснял, куда может пойти радиационное облако, какие страны в зоне риска и что делать при аварии на ЗАЭС.

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