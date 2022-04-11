Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Что делать при взрыве емкости с азотной кислотой: советы

Что делать при взрыве емкости с азотной кислотой: советы

Дата публикации
Просмотры
342
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что делать при взрыве емкости с азотной кислотой: советы

Фото: Сергей Гайдай.

В помещении закройте дверь и окна.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: в Луганской и Донецкой области враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Азотная кислота – желтого цвета, в результате взрыва облако может светиться красным, розовым или сиреневым цветом.

  • При взрыве емкостей с азотной кислотой не выходите из укрытия.
  • В помещении закройте дверь и окна.
  • Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути.
  • При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.
  • Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
  • При попадании на слизистую глаза азотная кислота вызывает поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Поэтому немедленно промыть глаза большим количеством воды.

Читайте также:

Следующая публикация