Что делать с продуктами в холодильнике если отключили свет – как их сохранить

Из-за массированных российских атак и отключения электроэнергии по всей Украине важно понимать, что делать с продуктами из холодильника, если внезапно исчезнет свет. Рассказываем, как подготовиться к этому и сохранить пищевые продукты в материале ТСН.ua

Ситуация сегодня сложилась, что электроэнергию могут отключить в любом городе Украины на неопределенное время.

Как подготовиться к возможному отключению электричества и что делать при отключении света

Следует заранее подготовиться к отключению электроэнергии. Для этого специалисты советуют:

Установите термометры для холодильника и морозильной камеры, чтобы можно было следить, когда поднимается температура, чтобы начать извлекать продукты. Если температура поднимется выше +4 градусов, продукты нужно будет вынуть.

Для хранения продуктов подготовьте пакеты с замороженным гелем или другим охладителем, таким как сухой или пакетированный лед.

Еще лучше, если есть такая возможность, купить портативный холодильник.

Что делать с продуктами из холодильника, когда отключили электричество

После отключения электропитания продукты могут оставаться в холодильнике до четырех часов и 48 часов в полной морозильной камере и 24 часа - в наполовину заполненной морозильной камере. Для этого дверца холодильника и морозильной камеры должна быть закрытой. Старайтесь не открывайте их без крайней надобности, а если это делать, то быстро.

Через четыре часа, или раньше, если температура внутри холодильника повысилась более чем на +4 градусов, нужно вынимать продукты из холодильника.

Продлить время пребывания продуктов в выключенном холодильном более чем на 4 часа, как минимум до 2-х дней можно с помощью сухого льда. Его можно положить на нижнюю полку холодильника и верхнюю полку морозильной камеры. Перед использованием сухого льда следует прочитать инструкцию, как безопасно с ним обращаться.

Чтобы продукты в дальнейшем не испортились, если нет возможности хранить их в холоде (например, в портативном холодильнике или вообще на морозе) можно определенными способами продлить срок их хранения.

Как сохранить продукты без холодильника

После того, как продукты извлекли из холодильника, заворачиваем их в полиэтиленовый пакет, обворачиваем пленкой с пузырьками, затем еще бумагой и накрываем, например, одеялом. Таким образом, можно будет еще некоторое время сберечь холод.

Для хранения молока как можно дольше, его можно прокипятить или добавить немного соды. Простоит молоко дольше, если его в стеклянной банке поставить в ведро с холодной водой и вынести в прохладное место, например, на балкон.

Так же хранится масло или сметана — переложить их в стеклянную тару, погрузить тару в холодную воду и убрать в холодное место. Воду менять каждый день.

Чтобы сохранить колбасу, творог, рыбу, берем натуральную ткань, смачиваем ее в соленой воде, заворачиваем в нее продукты, потом еще в пищевую бумагу и кладем в прохладное место.

Яйца могут храниться без холодильника при комнатной температуре около недели. Чтобы продлить срок хранения, можно помыть их в соленой воде, просушить и положить в мешочек с рисом.

Мясо без холодильника не может храниться более 3 дней. Чтобы сохранить его дольше, замороженное мясо можно переложить в термопакет или термосумку, вынести на балкон, где температура ночью уже довольно низкая. Как вариант, мясо можно отварить в соленой воде, положить в закрытую тару и снова поставить в холодное место. Мясо будет дольше храниться, если замочить его в 9% уксусе.

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