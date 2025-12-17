Что делать с СЗЧ: Костенко высказал мнение

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Большинство представителей СЗЧ хотят на тыловые должности или в обеспечении. Надо выработать четкие правила.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его мнению, СЗЧ — это предательство тех, кто противостоит врагу.

«Мы точно не должны идеализировать ситуацию — что вот человеку должны создать условия, чтобы только он вернулся. А если она вернется просто занимать место и получать заработную плату, зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Ушедшие люди предали тех, кто дерется. 80% побегов из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать», — пояснил Костенко.

Он акцентирует, что те, кто сейчас у власти, должны принимать решения исключительно для сохранения страны, а не для своего доброго имени. Оно автоматически и исторически встанет на свои места.

«Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как жарить шашлыки», — заключил Костенко.

Ранее мы писали о том, что момент обращения самовольно покинувшего место службы военнослужащего в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении им службы свидетельствует о прекращении этого преступления.

Как сообщил Верховный Суд, такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда (КСВ ВС), рассмотрев дело военнослужащего, которого местный суд признал виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины за самовольное уход места службы без уважительных причин.