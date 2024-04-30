Что делать с Telegram – запретить или договариваться: мнение эксперта по кибербезопасности

Украине нужно отказаться от использования Telegram. Кроме того, людям нужно разъяснить, что это – российский продукт.

Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

По мнению эксперта, нужно:

во-первых, государственным органам отказаться от использования Telegram. Вот просто запретить использование этого российского продукта, и это очень быстро делается. И это не требует никаких технических блокировок;

во-вторых, на уровне государства начать кампанию разъяснения, что Telegram – это российский продукт, с объяснением откуда на него пошли деньги. Объяснить, что у него серверы и команды разработки на территории страны-агрессора",

"Начать можно с того, что прекратить использовать Telegram как каналы официальной коммуникации органов государственной власти в Украине. Люди таким образом увидят. Они смотрят на людей, стоящих во главе нашего государства. И они видят, что эти структуры и силовые также используют Telegram .И у них складывается впечатление, что риски просчитаны.

Ранее Корсун отметил, что решение облокировка каналовв Telegram мог принять лично Павел Дуров, а не какие-нибудь его менеджеры. Это вопросы, которые нельзя кому-то проверить.

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