Что делать украинцам, которые "застряли" в Казахстане: рекомендации МИД

Чтобы получить своевременную помощь, украинцам, которые находятся в Казахстане, нужно зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ". Также в МСЗ указали контакты Посольства Украины в Нур-Султане, куда можно обращаться в случае опасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в охваченном протестами Казахстане. Из-за этого Посольство Украины в столице Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, сейчас ключевой приоритет — безопасность находящихся в Казахстане украинцев.



В случае угрозы жизни или безопасности граждани Украины могут обратиться за помощью в Посольство в Нур-Султане по номеру: +7 705 755 66 10 или на написать на электронную почту: emb_kz@mfa.gov.ua.



В ведомстве отметили, что ситуация в Казахстане усугубляется введением чрезвычайного положения, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

Поэтому вечером, 5 января, группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта.

Как отметили в пресс-службе МИД, дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса и поддерживает связь с пассажирами.



"По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев. Ожидаем от казахстанских властей неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказание им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", — отметили в украинском ведомстве.

Также МИД призвал украинцев в Казахстане избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в больших городах, быть осторожными, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

В ведомстве добавили, что "Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы".

Напомним, жители Алматы в аэропорту панически пытаются покинуть город. К международному аэропорту, который был захвачен и разгромлен участниками акций протеста в среду, 5 января, массово приезжают жители крупнейшего города Казахстана, надеясь вылететь первым попавшимся самолетом. Но практически все авиакомпании там упразднили свои рейсы. По предварительным данным, 5 января в Алматы при освобождении аэропорта погибли военные.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

Протесты в Казахстане: правительство в отставке, а в Алматы захвачены аэропорт и админздания | Новости мира

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