Что делать украинским переселенцам в других странах, если истек срок действия загранпаспорта / Associated Press

Что делать украинским переселенцам в других странах, если истек срок действия загранпаспорта

Что делать украинским переселенцам в других странах, если истек срок действия загранпаспорта

Ранее украинцы за границей могли получить документ, удостоверяющий личность, в любом дипломатическом учреждении Украины (посольство, консультство). Из-за войны изготовление загранпаспортов и доставление их в другие страны временно приостановлены. Но что делать переселенцам, у которых истек срок действия загранпаспорта — читайте в материале ТСН.ua.

Если вы прибыли в другую страну после 24 февраля 2022 года и не имеете с собой действующего загранпаспорта (истек срок его действия, имели только паспорт гражданина Украины или ребенок въехал только со свидетельством о рождении) у вас есть несколько вариантов:

истек срок действия вашего загранпаспорта или загранпаспорта ребенка — продлевается срок действия документа;

вы имеете действующий загранпаспорт, а вот ваш ребенок только свидетельство о рождении – данные о ребенке можно внести в ваш загранпаспорт;

вы имеете только паспорт гражданина Украины (так называемый "внутренний"), а у вашего ребенка только свидетельство о рождении — производится свидетельство о подтверждении личности с фото.

Всё это можно бесплатно сделать в посольстве. Документы производятся в день обращения.

Следует обратить внимание, что в посольстве нет полномочий для проставления в документе каких-либо отметок о пересечении границы или справок, которые вы пересекли границу. Чтобы их получить, нужно обращаться только в пограничные службы страны.

Как продлить срок действия загранпаспорта

Продление срока действия загранпаспорта, если вы вынужденно переселились в другую страну из-за войны России против Украины, возможно только в случае, если до истечения этого периода остается не менее 3 месяцев.

Чтобы продлить срок действия загранпаспорта взрослого лица, необходимо:

заявление (заполняется в день обращения);

загранпаспорт, срок действия которого истекает;

паспорт гражданина Украины (если есть).

Чтобы продлить срок действия загранпаспорта ребенка, один из родителей должен предоставить оригиналы следующих документов:

заявление (заполняется в день обращения);

загранпаспорт ребенка;

загранпаспорт того родителя, кто подает документы;

свидетельство о рождении ребенка.

Как внести информацию о ребенке в загранпаспорт одного из родителей?

Чтобы внести информацию о ребенке в свой загранпаспорт, необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

заявление (заполняется в день обращения);

загранпаспорт одного из родителей, в который будут вносить информацию;

две цветные фотографии ребенка (3,5 х 4,5 см);

свидетельство о рождении ребенка.

Следует обратить внимание, если свидетельство о рождении было выдано не в Украине, его нужно перед представлением перевести на украинский язык и засвидетельствовать.

Как получить свидетельство об утверждении личности (для взрослых и детей)?

Если вы были вынуждены покинуть Украину после 24 февраля 2022 без загранпаспорта только по "внутреннему" паспорту гражданина, вам нужно в посольстве получить свидетельство о подтверждении лица с основными данными и фотографией. Его можно также оформить для несовершеннолетнего ребенка, который въехал в другую страну только со свидетельством о рождении (а у родителей нет загранпаспорта, чтобы вписать данные). Для оформления свидетельства для взрослого требуется :

"внутренний" паспорт гражданина Украины;

две цветные фотографии (3,5 х 4,5 см).

Для оформления свидетельства для ребенка нужно :