Что делать в случае аварии на ЗАЭС: в Запорожье отработали действия руководящего состава по эвакуации и спасению граждан

От ГУ ГСЧС для проведения тренировок привлекалось 10 единиц специальной техники и 40 участников личного состава.

В Запорожье прошли тренировки с органами управления звеньев Запорожской территориальной подсистемы Единой государственной системы гражданской защиты и специализированными службами гражданской защиты области при эвакуации населения в случае аварии на ОП "Запорожская АЭС".

Запорожские спасатели прокомментировали обучение ТСН.ua, на котором по легенде отрабатывали действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия на ЗАЭС.

"Такие учения у нас проходят регулярно. Благодаря им мы повышаем свою квалификацию", — рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

По ее словам, отрабатывалась работа пункта, где проводится обеззараживание людей, вывезенных из зоны радиационного загрязнения.

Она добавила, что на этот раз учения прошли в Запорожье, прошедшие — несколько лет назад — в Васильевке, которая сейчас является временно оккупированной территорией.

В первом блоке тренировок участники проверили планы эвакуации населения и соответствующих мероприятий.

В практическом блоке после получения условной вводной участники отработали развертывание сборного пункта эвакуации.

По итогам проведенных тренировок участники выяснили проблемные вопросы реализации требований законодательных и других руководящих документов по вопросам гражданской защиты и ЧС, а также в организации выполнения задач по назначению, определив основные направления работы в указанных сферах.

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