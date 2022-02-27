Что делать в случае аварий на химических объектах: инструкция

Этой ночью оккупанты вызывают на территории Украины техногенные катастрофы.
В ночь на 27 февраля, в Василькове Киевской области продолжает гореть нефтебаза, которую обстреляли российские оккупанты, а в Харькове взорван газопровод.
Прессслужба Госспецсвязи дала советы гражданам, что делать в случае аварий на химических объектах.
Краткая инструкция по гражданской защите граждан:
- Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
- Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.
- Используйте систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.
- Регулярно производите влажную уборку.
- Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
- Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (меральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки!
- Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.
Также они добавили, что лучше всего немедленно выехать с места близкого к аварии, в случае не возможности следуйте этим минимальным советам.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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