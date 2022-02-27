Что делать в случае аварий на химических объектах: инструкция

Что делать в случае аварий на химических объектах: инструкция

Этой ночью оккупанты вызывают на территории Украины техногенные катастрофы.

В ночь на 27 февраля, в Василькове Киевской области продолжает гореть нефтебаза, которую обстреляли российские оккупанты, а в Харькове взорван газопровод.

Прессслужба Госспецсвязи дала советы гражданам, что делать в случае аварий на химических объектах.

Краткая инструкция по гражданской защите граждан:

Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее. Избегайте продолжительного пребывания на воздухе. Используйте систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха. Регулярно производите влажную уборку. Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью. Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (меральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки! Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

Также они добавили, что лучше всего немедленно выехать с места близкого к аварии, в случае не возможности следуйте этим минимальным советам.