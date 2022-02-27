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Что делать в случае аварий на химических объектах: инструкция

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Что делать в случае аварий на химических объектах: инструкция

Этой ночью оккупанты вызывают на территории Украины техногенные катастрофы.

В ночь на 27 февраля, в Василькове Киевской области продолжает гореть нефтебаза, которую обстреляли российские оккупанты, а в Харькове взорван газопровод.

Прессслужба Госспецсвязи дала советы гражданам, что делать в случае аварий на химических объектах.

Краткая инструкция по гражданской защите граждан:

  1. Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
  2. Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.
  3. Используйте систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.
  4. Регулярно производите влажную уборку.
  5. Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
  6. Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (меральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки!
  7. Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

Также они добавили, что лучше всего немедленно выехать с места близкого к аварии, в случае не возможности следуйте этим минимальным советам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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