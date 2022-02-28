Что делать в случае, если исчезнет мобильная связь: альтернативные способы связаться с родными

Крупнейшие операторы мобильной связи в Украине отмечают, что готовы к любым сценариям. Однако уже сегодня нужно подумать, что делать в экстренной ситуации, если исчезнет мобильная связь. ТСН.ua рассказывает, как поступать и предлагает альтернативные способы.
В первую очередь, уже сейчас определите список контактов, с которыми вы должны оставаться в связи с чрезвычайной ситуацией. Эксперт по гражданской обороне и президент Федерации крав-мага Украины, Антон Фарб советует узнать расписание своих близких, чтобы знать где и когда они находятся. Также следует заранее подумать об альтернативных способах связи.
Проще всего тем, у кого дома все еще есть стационарный телефон. Обязательно обменяйтесь номерами стационарных телефонов ваших родственников и мест работы (если такая возможность существует). В экстренных ситуациях самым надежным все еще остается фиксированная телефонная связь. Это же касается и проводного интернета.
Спикер "Укртелекома" Михаил Шуранов объясняет, чтобы прервать проводной интернет и фиксированную телефонную связь, нужно физически повредить кабель. Он может прятаться глубоко под землей. Потому это сделать довольно сложно. Кроме того, стационарный телефон может работать без электросети.
Стоит отметить, что больницы, государственные учреждения, учебные заведения все еще обязательно пользуются фиксированной телефонной связью.
Альтернативой стационарного телефона является спутниковая связь. Хотя такое решение и достаточно дорого. Поэтому такие телефоны используются только в самых экстремальных ситуациях. А еще спутниковая связь имеет определенную специфику. Голос передается с определенным опозданием. Также нужно заранее договариваться со своим собеседником, в какой час вы собираетесь с ним связаться.
Бюджетным и эффективным решением станет использование ультракоротковолновых раций. Они не используют частоты, занятые государственными службами. Но, по словам Антона Фарба, нужно понимать, что это не мобильный телефон. А потому лучше заранее договориться с родственниками, в каком часе вы будете выходить на связь и на какой частоте.
Главным минусом ультракоротковолновых раций можно назвать небольшой радиус действия: 1-15 км (в зависимости от модели).
Что советуют делать эксперты и экстренные службы Украины в случае полного отсутствия связи?
- Приобрести небольшой радиоприемник для FM-волн и ультракоротких волн и не забыть об элементах питания к нему (на этот гаджет вы сможете получать уведомления от местных властей или правительства, если вам придется покинуть дом).
- Услышали сирену, но мобильная связь не работает? Сразу включайте телевидение местного уровня или радио. Там обязательно будут транслировать важные сообщения.
- Если у вас и ваших близких нет возможности связаться, уже сейчас договоритесь, где и когда вы встретитесь в случае непредсказуемой ситуации.
- Обязательно вшейте в одежду или положите в карман маленьким детям записку, в которой укажите полное имя, имена родителей, адрес, телефоны для контакта.