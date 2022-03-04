Что делать в случае химической опасности: список советов

Химическое загрязнение также может осложнить хронические болезни легких, такие как астма.
В условиях войны с РФ и бомбардировки российской армией режимных объектов и объектов инфраструктуры может произойти химическая авария. Важно понимать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Химическая авария — это нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок и т.п., приводящие к выбросу или проливу аварийно-химически опасных веществ (АХНО) в атмосферу в представляющих опасность количествах массового поражения людей и животных.
Важно следовать указаниям местных властей и ГСЧС. Итак, после объявления тревоги в результате чрезвычайной ситуации откройте официальные сообщения учреждений и выполняйте то, что указано в их алгоритмах.
Как понять, что вы попали под действие опасных веществ?
Химические соединения могут раздражать глаза, слизистые, кожу и дыхательные пути. У человека может возникать затруднение дыхания, кашель, выделение мокроты, иногда и с примесями крови, насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, насморк, носовое кровотечение, боль в груди.
При раздражении слизистой глаз среди симптомов покраснения, воспаления, отечности, помутнения роговицы, поражения радужной оболочки глаз. При острых отравлениях головная боль, головокружение, общая слабость.
Химическое загрязнение также может осложнить хронические болезни легких, такие как астма и эмфизема.
При отравлении хлором у человека может наблюдаться резкая боль в груди, резь в глазах, слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение координации движений и появление пузырей на коже.
При отравлении аммиаком сердцебиение и пульс у человека ускоряются, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, покраснение и кожный зуд.
Как защититься от воздействия опасных веществ?
Если существует опасность отравления АХНО, вам необходимо быстро выйти из района заражения поперек воздушного потока (ветра). При поражении аммиаком спуститься на нижние этажи здания, при поражении хлором — подняться на верхние.
Используйте противогазы всех типов, при их отсутствии – ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
В помещениях:
- произвести герметизацию помещения: плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки;
- входная дверь "зашторить", используя любую плотную ткань;
- заклеить щели в окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем;
- при появлении запаха использовать средства защиты органов дыхания – можно использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2%-м раствором питьевой соды.
Вне помещения:
- при необходимости (наличие запаха) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты;
- не находиться в пониженных участках местности – долинах, оврагах и т.п.;
- не находиться долго в подвалах и в полуподвальных помещениях;
- пытаться находиться на повышениях;
- следить за направлением ветра.
При осложненных ситуациях (при изменении направления ветра) определить маршрут выхода из зоны потенциальной химической опасности (выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра) и как можно скорее покинуть эту зону.
При благоприятном изменении ветра после выхода из зоны загрязнения или получении сигнала об окончании химической опасности:
- открыть окна и двери, проветрить помещение;
- сменить верхнюю одежду;
- принять душ или вымыть открытые части тела с мылом;
- исключить какие-либо физические нагрузки.
- Продовольствие (овощи и фрукты) промыть слабым (2%) мыльно-содовым раствором.
Первая медицинская помощь при химической опасности
При поражении хлором:
- Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, покрыть плотнее и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут. Не разрешайте пострадавшему передвигаться самостоятельно.
- Транспортировать пострадавшего можно только лежа. В случае необходимости – сделать искусственное дыхание способом "рот в рот".
- Основным средством борьбы с хлором является вода.
При поражении аммиаком:
- Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух.
- Транспортировать пострадавшего нужно лежа. Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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