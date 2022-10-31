Что делать в случае отключения света: советы от Центра стратегических коммуникаций

В результате массированного ракетного террора 31 октября повреждены объекты энергетической инфраструктуры, тысячи людей оказались без электроснабжения.
Что делать, если выключили свет, советует Центр стратегических коммуникаций.
В первую очередь Центр стратегических коммуникаций во избежание возможных повреждений электроприборов из-за перепадов напряжения, рекомендует отключить их из розеток
Не используйте газовые плиты для обогрева, есть опасность отравиться угарным газом.
Если дома есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.
Не забудьте о пожилых соседях, наведайтесь к ним и узнайте, необходима ли им помощь.
Следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках и подключитесь к оповещениям.
Если вы используете генератор – установите его вне помещения и как можно дальше от окон.
Заранее позаботьтесь о наличии дома:
- радиоприемника и фонарика на батарейках,
- запаса спичек, свечей и сухого спирта,
- заряженного павербанка,
- недельного запаса питьевой воды и консервов или сублимированной пищи,
- аптечки, включая личное лекарство минимум в неделю.
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