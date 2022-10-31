Что делать в случае отключения света: советы от Центра стратегических коммуникаций

В результате массированного ракетного террора 31 октября повреждены объекты энергетической инфраструктуры, тысячи людей оказались без электроснабжения.

Что делать, если выключили свет, советует Центр стратегических коммуникаций.

В первую очередь Центр стратегических коммуникаций во избежание возможных повреждений электроприборов из-за перепадов напряжения, рекомендует отключить их из розеток

Не используйте газовые плиты для обогрева, есть опасность отравиться угарным газом.

Если дома есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.

Не забудьте о пожилых соседях, наведайтесь к ним и узнайте, необходима ли им помощь.

Следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках и подключитесь к оповещениям.

Если вы используете генератор – установите его вне помещения и как можно дальше от окон.

Заранее позаботьтесь о наличии дома:

радиоприемника и фонарика на батарейках,

запаса спичек, свечей и сухого спирта,

заряженного павербанка,

недельного запаса питьевой воды и консервов или сублимированной пищи,

аптечки, включая личное лекарство минимум в неделю.

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