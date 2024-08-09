Что делать в случае потери военного билета или удостоверения офицера: разъяснение ТЦК

Полномочия повторно выдать военно-учетный документ имеет только начальник ТЦК, где военнослужащий состоит на учете.
Военный билет и удостоверение офицера – главные документы для военнослужащих. В случае повреждения или потери документа его необходимо восстановить по установленной процедуре.
Об этом сообщил Херсонский областной ТЦК и СП.
В территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что повторно выдать военный билет или удостоверение офицера может только начальник ТЦК и СП, в котором военнослужащий состоит на учете.
Порядок действий в случае утери военно-учетного документа:
- военнослужащий должен немедленно обратиться к непосредственному командиру с рапортом, где указаны обстоятельства потери документа;
- командир воинской части назначает служебное расследование по поводу потери военного билета;
- по результатам служебного расследования в военной части должны собрать пакет документов;
- собранные документы нужно направить в ТЦК и СП, где состоите на учете военнослужащий.
В ТЦК напомнили, какие документы необходимы для повторной выдачи военно-учетного документа:
- рапорт об обстоятельствах потери военного билета;
- заявление с просьбой о повторной выдаче документа;
- паспорт;
- матовое фото 3×4 см без уголка;
- поврежденный документ или его остатки (при наличии);
- выписка из приказа о результатах служебного расследования.
Напомним, украинцы могут получить военно-учетный документ на портале "Дія" без визитов в учреждения. Он имеет такую же юридическую силу как бумажный, и может использоваться для трудоустройства и на блокпостах.
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