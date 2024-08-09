Что делать в случае потери военного билета или удостоверения офицера: разъяснение ТЦК

Полномочия повторно выдать военно-учетный документ имеет только начальник ТЦК, где военнослужащий состоит на учете.

Военный билет и удостоверение офицера – главные документы для военнослужащих. В случае повреждения или потери документа его необходимо восстановить по установленной процедуре.

Об этом сообщил Херсонский областной ТЦК и СП.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что повторно выдать военный билет или удостоверение офицера может только начальник ТЦК и СП, в котором военнослужащий состоит на учете.

Порядок действий в случае утери военно-учетного документа:

военнослужащий должен немедленно обратиться к непосредственному командиру с рапортом, где указаны обстоятельства потери документа;

командир воинской части назначает служебное расследование по поводу потери военного билета;

по результатам служебного расследования в военной части должны собрать пакет документов;

собранные документы нужно направить в ТЦК и СП, где состоите на учете военнослужащий.

В ТЦК напомнили, какие документы необходимы для повторной выдачи военно-учетного документа:

рапорт об обстоятельствах потери военного билета;

заявление с просьбой о повторной выдаче документа;

паспорт;

матовое фото 3×4 см без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования.

Напомним, украинцы могут получить военно-учетный документ на портале "Дія" без визитов в учреждения. Он имеет такую же юридическую силу как бумажный, и может использоваться для трудоустройства и на блокпостах.

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