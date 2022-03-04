Что делать в случае радиационной аварии: практические советы

Первое правило — слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.
В условиях войны важно понимать алгоритм действий в случае разных чрезвычайных ситуаций. Одна из таких – радиационная авария. По сути, повышенный радиационный фон в зоне ЧАЭС связывают с большим количеством перемещения российской военной техники и поднятием радиоактивной пыли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за пределы их безопасной эксплуатации, что приводит к облучению населения и загрязнению окружающей среды. Основными факторами поражения таких аварий есть радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.
Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.
Первое правило — слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.
Как действовать при оповещении о радиационной аварии
- Если в вашей местности произойдет чрезвычайная ситуация, вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти к нему, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете совершить.
- Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.
- Уберите внутрь домашних животных.
- Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
- Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.
- Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
- Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
Как поступить, если вам необходимо выйти из укрытия?
- Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки.
- Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды.
- По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растряси радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.
- Умойтесь. Если такая возможность есть, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.
- Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши.
- Наденьте чистую одежду.
Как безопасно питаться и пить воду?
- Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость от радиоактивных веществ.
- Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.
- Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковки пищи и воды.
- Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.
- Безопасна пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна пища, которая хранилась в холодильнике или морозильной камере.
- Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, чуть дальше людей и животных.
Йодопрофилактика
При получении указаний проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет — часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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