Что делать в случае радиационной аварии: практические советы

Первое правило — слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.

В условиях войны важно понимать алгоритм действий в случае разных чрезвычайных ситуаций. Одна из таких – радиационная авария. По сути, повышенный радиационный фон в зоне ЧАЭС связывают с большим количеством перемещения российской военной техники и поднятием радиоактивной пыли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за пределы их безопасной эксплуатации, что приводит к облучению населения и загрязнению окружающей среды. Основными факторами поражения таких аварий есть радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.

Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.

Первое правило — слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии

Если в вашей местности произойдет чрезвычайная ситуация, вам необходимо оставаться в помещении или немедленно зайти к нему, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете совершить.

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Уберите внутрь домашних животных.

Также читайте В районе захваченной россиянами ЧАЭС зафиксировали превышение радиации в семь раз

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Как поступить, если вам необходимо выйти из укрытия?

Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды.

По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растряси радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь. Если такая возможность есть, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду.

Как безопасно питаться и пить воду?

Употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость от радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковки пищи и воды.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

Безопасна пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна пища, которая хранилась в холодильнике или морозильной камере.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, чуть дальше людей и животных.

Йодопрофилактика

При получении указаний проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет — часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.