Что делать в случае увольнения семейного врача: объяснение Национальной службы здоровья

Пациенты не ограничены в количестве попыток заключить декларацию с новым семейным врачом.

После реформы системы здравоохранения в Украине все граждане должны составлять декларацию с семейным врачом, чтобы получать необходимую медицинскую помощь. При этом пациент имеет право самостоятельно выбрать врача и поменять его при необходимости.

Об этом сообщает официальный канал Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"Иногда можно прочитать следующее: если семейный врач уволится, то пациент остается без врача и теряет возможность заключить декларацию с новым. Это неправда", — подчеркнула НСЗУ.

В службе отметили, что в Украине нет ограничений по количеству попыток подписания декларации. Пациенты могут в любой момент по личным причинам изменить семейного врача и заключить декларацию с другим врачом.

"При этом старая декларация автоматически аннулируется. Так же и в случае увольнения врача — аннулируется старая декларация, но не возможность заключить новую. Если ваш семейный врач, терапевт или педиатр уволился, в центре предоставления первичной медицинской помощи предложат подписать декларацию с другим врачом", – объяснила НСЗУ.

Пациент, оказавшийся в такой ситуации, может согласиться на предложение или выбрать врача в другом медицинском учреждении, где заключают декларации с новыми пациентами.

Найти нового врача, с которым можно заключить декларацию, поможет дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Напомним, медицинские справки для зачисления ребенка в учебное заведение можно получить у семейного врача, всех специалистов поликлиники обходить больше не нужно.

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