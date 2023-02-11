Что делать во время землетрясения: украинцам дали советы

В последние дни мир всколыхнули масштабные землетрясения. В Минреинтеграции рассказали, что следует делать в случае такой стихии.

Украинские сейсмологи предполагают возможные подземные толчки на территории Украины. Впрочем, хотя они и не будут представлять угрозу населению, украинцам не помешает запомнить несколько правил, как действовать во время такой стихии.

Советы появились на сайте Минреинтеграции.

Землетрясение застало вас в помещении

1. Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами или лестницами, если проживаете выше пятого этажа.

2. Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

3. Выберите самые безопасные места комнаты – дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

4. Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

5. Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в самое открытое место, удалившись от зданий и линий электропередач.

Землетрясение застало вас в автомобиле

1. Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте дверь.

2. Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.

3. Включите радио и слушайте рекомендации по дальнейшим действиям.

Напомним, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, число жертв в странах увеличилось до 23 700 человек. В то же время, опасные подземные толчки продолжаются. Уже зафиксировано 1666 таких толчков.

После мощнейшего землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш появился огромный разлом земли. ТСН.ua нашли видео гигантского раскола.

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