Что делать водителю во время незаконной остановки полицией: пошаговая инструкция

Патрульная полиция

Реклама

Полицейские в Украине имеют право остановить автомобиль только по причинам, предусмотренным ст. 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Во всех других случаях действия правоохранителей можно квалифицировать как грубое нарушение права на свободу передвижения.

Об этом напоминает издание uamotors.

В случае безосновательной остановки транспортного средства полицейскими, нужно реагировать юридически грамотно, сохраняя спокойствие и уверенность.

Реклама

Эксперты советуют водителю оставаться в автомобиле и начать видеозапись ситуации на телефоне или регистраторе — это абсолютно законно. Под запись нужно требовать от полицейского представиться, показать удостоверение и четко назвать основание остановки.

В соответствии со статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции», остановка автомобиля допускается при нарушении правил дорожного движения, при наличии признаков технической неисправности, в случае розыска транспортного средства и тому подобное.

Если основание остановки не относится к определенному законом перечню, нужно спокойно сообщить об этом полицейскому и подчеркнуть, что его действия могут иметь дисциплинарные или даже уголовные последствия из-за превышения полномочий.

Если неправомерные действия продолжаются, стоит позвонить на 102 и вызвать другой патруль для фиксации ситуации.

Реклама

Следующим шагом должна стать письменная жалоба на действия полицейских руководству полиции или ГБР. К жалобе нужно добавить видео и другие доказательства, чтобы увеличить шансы на реальное наказание нарушителя.

Даже если полицейский избежит наказания за незаконную остановку, само наличие жалобы станет для него сдерживающим фактором в будущем.

Напомним, ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.