Что делать женщинам, поставленным на учет без оснований: в Минобороны объяснили алгоритм
Женщин, ошибочно внесенных в военный реестр «Оберег», обещают снять с учета до конца апреля — объясняем, как действовать.
В Украине женщин, ошибочно внесенных в реестр военнообязанных «Оберег», обещают снять с учета до конца апреля.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По данным соответствующих служб, проблема носит точечный технический характер и не является массовой. В случаях, когда женщины получают уведомление о штрафе в приложении «Резерв+», это не означает привлечения к административной ответственности и не имеет юридических последствий.
Специалисты советуют в случае получения сообщений обращаться на горячие линии:
1545 - правительственная горячая линия
1512 - горячая линия Минобороны
Также можно подать обращение через приложение «1545».
Пока ошибки уже исправляют, все случаи планируют урегулировать до конца апреля.
Ранее в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о возможной принудительной мобилизации женщин. В армии отмечают, что служба для женщин остается добровольной, а информационные кампании направлены только на привлечение желающих.
В то же время в Украине зафиксировали по меньшей мере семь случаев, когда женщин без оснований внесли в реестр военнообязанных. В некоторых ситуациях это приводило к юридическим ограничениям и даже объявлению в розыск территориальными центрами комплектования.