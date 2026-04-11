Что делать женщинам, поставленным на учет без оснований: в Минобороны объяснили алгоритм

Мобилизация женщин

Реклама

В Украине женщин, ошибочно внесенных в реестр военнообязанных «Оберег», обещают снять с учета до конца апреля.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным соответствующих служб, проблема носит точечный технический характер и не является массовой. В случаях, когда женщины получают уведомление о штрафе в приложении «Резерв+», это не означает привлечения к административной ответственности и не имеет юридических последствий.

Реклама

Специалисты советуют в случае получения сообщений обращаться на горячие линии:

1545 - правительственная горячая линия

1512 - горячая линия Минобороны

Также можно подать обращение через приложение «1545».

Пока ошибки уже исправляют, все случаи планируют урегулировать до конца апреля.

Мобилизация женщин в Украине — последние новости

Ранее в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о возможной принудительной мобилизации женщин. В армии отмечают, что служба для женщин остается добровольной, а информационные кампании направлены только на привлечение желающих.

Реклама

В то же время в Украине зафиксировали по меньшей мере семь случаев, когда женщин без оснований внесли в реестр военнообязанных. В некоторых ситуациях это приводило к юридическим ограничениям и даже объявлению в розыск территориальными центрами комплектования.