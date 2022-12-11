Что делать жильцам многоэтажек при отсутствии канализации во время блекаута: возможные варианты

В случае полного блэкаута не будет работать канализация. Что делать при ее отсутствии, какие варианты предлагают эксперты, рассказываем в материале ТСН.ua

Если не будет света, критическим будет даже отсутствие света, а отсутствие канализации. По мнению директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко без канализации могут остаться 12,5 тысячи многоквартирных домов с централизованным тепло-, водо- и электроснабжением.

« Водогон и канализационное хозяйство города критически зависят от наличия электричества, поскольку обе системы нуждаются в работе помп. Кроме того, для канализации необходимо определенное количество воды, иначе отходы киевлян будут оседать и накапливаться в канализационных трубах».

Если не будет электроэнергии, не помогут, как некоторые считают, и запасы воды. Без электричества не будут работать канализационные насосные станции. В таком случае система просто переполнится, отходы обитателей верхних этажей начнут литься в квартиры на нижних этажах.

По мнению эксперта, подготовиться к жизни без канализации нужно заранее. И здесь ничего другого не придумаешь, как воспользоваться опытом утилизации отходов человечеством, не нашедшим до сих пор лучшего способа, чем закапывать продукты человеческой жизнедеятельности в землю.

Как считает Сергиенко, в случае полного блекаута и отключения канализации, жителям многоэтажек лучше всего будет обустроить во дворах домов выгребные ямы и дворовые туалеты.

Еще один вариант, что делать, если не будет канализации, о котором мы уже писали, предлагает путешественник экстремал Глеб Скоробогатов. На крайний случай, воспользоваться следующей конструкцией. Мусорный пакет запихнуть в наволочку (чтобы пакет не порвался) и поместить в унитаз, закрепить скотчем. Налить внутрь мусорного пакета немного воды с содой или насыпать наполнитель для туалета домашнего питомца. После использования одноразовый пакет вынести на мусор, наволочку использовать многократно. Предложенный способ, конечно, спасет на первое время, но вызывает много вопросов, например, неизвестно каким образом это будет вывозиться из мусорника.

В такой ситуации некоторые киевляне подумывают о покупке биотуалетов для квартир, которые при отсутствии света и остановки работы канализационных систем могут быть спасением на некоторое время.

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