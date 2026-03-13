Что действительно остановит Путина: Жорин назвал главное условие

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин / © ТСН.ua

Огромные потери российской армии являются критически важным показателем, однако стратегически для Украины гораздо важнее полностью остановить ежедневное продвижение врага на фронте . Именно отсутствие территориальных достижений станет для Кремля самым тяжелым политическим ударом.

Об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Telegraf.

Почему россиянам безразлично потери

По словам военного, россияне толерантно относятся к гибели своих граждан. Это их ментальность, которая в ближайшее время не изменится, тем более что у руководства РФ до сих пор есть значительный ресурс и знает, откуда пополнять резервы.

Несмотря на то, что ежедневные потери влияют на боеспособность подразделений оккупантов, враг гораздо чувствительнее именно к результатам захвата украинских территорий. Если организовать систему обороны, так что россияне не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев, это станет для них большим вызовом, после которого изменится тон переговоров.

Миф о «сезонных» наступлениях и новых угрозах

Отдельно Жорин затронул тему ожиданий новых массированных наступлений. Он отметил, что украинцам нравится использовать «сезонные» названия (летнее, весеннее или зимнее наступление), хотя на самом деле российские атаки никогда не прекращались. Штурмовые действия совершаются ежедневно, враг не оставил своего желания продвигаться вперед.

В ближайшее время следует ожидать только увеличения динамики боевых действий на фронте.

"И, в первую очередь, это будет связано с опрокидыванием сил и пополнением личного состава их подразделений, над чем россияне сейчас и работают", - отметил Максим Жорин.

Напомним, по мнению офицера ВСУ Мирослава Гая, ситуация на фронте напоминает тупик , ведь обе стороны имеют лишь локальные тактические успехи. То есть между Украиной и Россией сохраняется паритет сил. Там, где российским войскам удается продвинуться, украинские подразделения со временем возобновляют свои позиции и проводят контрнаступательные действия.