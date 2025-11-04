Что действительно происходит под Покровском и Мирноградом: Генштаб опроверг слухи

Генштаб отрицает оцепление украинских сил под Покровском

Генштаб ВСУ опровергает слухи о ситуации в Покровско-Мирноградском направлении. Ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении или блокировании в этой агломерации. Ситуация в самом Покровске остается сложной, но полностью контролируют ее украинские защитники.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии «Интерфакс-Украина».

Ковалев решительно опроверг распространяющуюся в Сети информацию о возможном окружении украинских позиций. Он подчеркнул, что все подразделения Сил обороны Украины не находятся в окружении этого направления.

По словам спикера, украинские военные делают все необходимое для осуществления логистики и обеспечения своих подразделений. Это ключевой фактор, свидетельствующий о том, что окружение или блокирование входящих в агломерацию городов (в частности, Покровская и Мирнограда) не происходит.

Ковалев отметил, что ситуация в Покровске сложная, что требует постоянного внимания и активных действий.

«Сейчас идет комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов из Покровска», — подчеркнул спикер Генштаба.

Ковалев также отметил, что распространение информации об окружении сил ВСУ под Покровском может являться частью враждебных информационно-психологических операций (ИПСО). На самом же деле идет комплексная операция Сил обороны, направленная на стабилизацию ситуации и вытеснение врага из городской застройки.

Напомним, по информации DeepState, ситуация в Покровском районе остается критической. силы РФ закрепляются в Покровске и пытаются отрезать Мирноград. Российские войска продолжают накопление и постепенное поглощение города, несмотря на постоянное огневое поражение украинскими силами.